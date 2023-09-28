Muş'ta ilk defa ekildi, dönüme 400 kilo verim bekleniyor!

3 milyon 570 bin dönüm tarım arazisi ile Türkiye'nin üçüncü ekilebilir alanına sahip olan Muş Ovası'nda ilk defa deneme amaçlı 3 dekara ekimi yapılan pirincin hasat öncesi son bakımı yapıldı. Yaklaşık 114 günde olgunlaşan pirinçten dekarda yaklaşık 400 kilogram verim bekleniyor.

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Muş Ovası'nda devlet desteği ile ilk defa ekilen çeltik, yağmurlama yöntemi ile sulandı.

Yaklaşık 114 günde olgunlaşan pirinçten dekarda yaklaşık 400 kilogram verim bekleniyor.

"ÇİTÇİLERE TAVSİYE EDİYORUM"

Muş’ta çiftçilik yapan Diyadin Yılmaz, Diyarbakır’da görüp etkilendiği pirincin aynısını Muş’ta ekimini yaparak diğer çiftçilere de örnek olduğunu belirterek, "Diyarbakır Karadağ ziyaretimde bir çiftçi dostumun pirinç tarlasını gezdim ve çok etkilendim. Ben de Muş’ta pirinç ekmeye karar verdim. Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne başvurdum. Tarım desteği ile tohum bulduk. Bize tohumda destek verdi. Şu an hasat öncesi tarlayı ziyaret ettik. Gayet güzel başak tutmuş. Önümüzdeki yıl daha fazla ekim yapacağım. Diğer çiftçilere de tavsiye ediyorum" ifadelerini kullandı.

Muş'ta ilk defa ekildi, dönüme 400 kilo verim bekleniyor! - Resim : 1

ÇELTİK

Çeltik, pirinç veya kabuklu pirinç olarak da bilinen, pirincin işlenmemiş halidir. Dünyanın en önemli tahıllarından biridir ve dünya nüfusunun yarısından fazlası tarafından temel gıda maddesi olarak tüketilir.

Çeltik, tek yıllık, tek çenekli bir bitkidir. Sucul bir bitkidir ve büyümesi için suya ihtiyaç duyar. Çeltik, genellikle sulama kanalları veya nehirlerin kenarında yetiştirilir.

Kaynak: Gerçek Gündem

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