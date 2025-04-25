Meyve ve Sebzeleri Böyle Yıkayınca Pestisitin Adı Bile Kalmıyor: Yıkama Suyuna 1 Kaşık Atmak Yeter

Hem yazın hem de kışın sofralardan eksik olmayan taze meyve ve sebzeler, sağlıklı beslenmenin vazgeçilmez parçaları arasında yer alıyor. Ancak yüzeylerinde biriken pestisit kalıntıları ciddi sağlık risklerine yol açabiliyor. Özellikle kabuğu soyulmadan yenilen çilek, böğürtlen, dut, yaban mersini gibi meyveler, doğru şekilde yıkanmadığında zararlı maddeleri doğrudan vücuda taşıyabiliyor.

SADECE SUYLA YIKAMAK YETMEZ

Dr. İbrahim Ersoy’un açıklamalarına göre, sadece suyla durulamak bu kalıntıların büyük bölümünü ortadan kaldırmaya yetmiyor. Neyse ki, mutfağınızda bulunan birkaç basit malzeme ile meyve ve sebzeleri pestisitten büyük oranda arındırmak mümkün.

İŞTE EN ETKİLİ PESTİSİT TEMİZLEME YÖNTEMİ

Ilık Su + Ezilmiş Hurma Çekirdeği

%99’a kadar pestisitten arınma sağladığı bilimsel olarak gözlemlendi.

Ilık Su + Sirke

Sirkenin doğal dezenfekte edici özelliği ile hem mikrop hem kimyasal arınması sağlanır.

Ilık Su + Karbonat

Sebze ve meyve üzerindeki pestisitleri söküp atmada oldukça başarılıdır.

Ilık Su + Limon Suyu

Limonun asidik yapısı sayesinde zararlı kalıntılar etkili şekilde çözülür.

Ilık Su (40°C civarı)

Tek başına bile %30-80 arasında temizlik sağlar.

MEYVE VE SEBZELERİ DOĞRU YIKAMA FORMÜLÜ

Çilek ve Yumuşak Meyveler: Tuz eklenmiş su içinde 10 dakika bekletin. Kurtçuk ve kalıntıların yüzeye çıktığını göreceksiniz.

Yeni Dünya: Tuz ve karbonat karışımı suda 10 dakika bekletildikten sonra bol suyla durulanmalı.

Kuru Üzüm: Ilık suya biraz nişasta ekleyip karıştırın. Kirler dibe çökecektir.

Dut: Tuzlu su içinde 6 dakika beklettikten sonra durulama işlemi yapılmalı.

Yaban Mersini: Suda 10 dakika tuzla bekletin. Beyaz tabakayı yıkamayın; besin değeri yüksektir.

Kiraz Domates: Biraz un ilave edilmiş suyla nazikçe ovalayın, sonrasında durulayın.

Tüylü Şeftali: Bir avuç tuzla ovalayıp yıkayın. Şeftali kabuğu pürüzsüzleşir, pestisit arınması sağlanır.

Kaynak: Haber Merkezi