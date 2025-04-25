Boğaz Manzaralı Hayatın Gizli Bedeli: Yalıda Oturmak Bu Hastalığı Tetikliyor

Denize sıfır konumları, ihtişamlı mimarileri ve Boğaz manzarasıyla yalılar, pek çok kişi için lüks yaşamın sembolü. Sabahları deniz kokusuyla uyanmak, akşamları gün batımını izleyerek dinlenmek… Her ne kadar bu yaşam tarzı dışarıdan bakıldığında hayranlık uyandırsa da, sağlığa dair bazı olumsuz etkileri de beraberinde getirebiliyor.

YALIDA YAŞAMAK O HASTALIĞI TETİKLİYOR

Yalıların çoğu, denize oldukça yakın konumda bulunuyor. Bu da beraberinde yüksek nem oranını getiriyor. Uzmanlara göre nemli ortamlar, özellikle romatizmal rahatsızlığı olan bireylerde eklem ağrıları, sertlik ve şişlik gibi semptomların artmasına neden olabiliyor.

Soğukla birleşen nem, vücutta iltihaplanmayı tetikleyerek romatizma şikayetlerini yoğunlaştırabiliyor. Bilimsel çalışmalar da bu gözlemi destekliyor: Nemli ve soğuk hava koşulları, bazı romatizmal hastalıkların seyrini olumsuz etkileyebiliyor.

LÜKSLE GELEN SAĞLIK RİSKİ

Uzmanlar, bu riskin tamamen ortadan kaldırılmasa da ısı yalıtımı, nem dengeleyici sistemler ve akıllı havalandırma çözümleri ile azaltılabileceğini belirtiyor. Bu önlemler sayesinde yalı yaşamı daha konforlu ve sağlıklı hale getirilebiliyor.

Kaynak: Haber Merkezi