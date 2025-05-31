Metrelerce Börek Yemek İçin Günlerce Aç Kaldılar

Bursa'da Geleneksel Börek Yeme Yarışması'nın 14'üncüsü düzenlendi. 11 metre börek yiyen vatandaş yarışmayı kazanırken, ortaya renkli görüntüler çıktı.

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Metrelerce Börek Yemek İçin Günlerce Aç Kaldılar

Bursa’da 14’üncüsü düzenlenen Geleneksel Börek Yeme Yarışması’nda yarışmacılar 5 dakikada 16 metre börek yemek için kıran kırana yarıştı. İlk 3'e giren 3 yarışmacıda aynı metrede börek yeme başarısını gösterince 'VAR'a gidildi. Hassas terazi ile tartılan böreklerde birinci 40 gramlık farkla belirlendi.

Metrelerce Börek Yemek İçin Günlerce Aç Kaldılar - Resim : 1

11 metre börek yiyen Ali Kılıç geriye 584 gram en az böreği bırakarak yarışmanın birincisi oldu. Aynı metre börek yiyen bayan yarışmacı Fatma Arslan geriye 624 gram börek bırakarak 2., Uğur Dündar ise bıraktığı 700 gram börekle 3. oldu. Birinci 10 gram altının sahibi oldu.

Metrelerce Börek Yemek İçin Günlerce Aç Kaldılar - Resim : 2

584 gramla geride en az börek bırakan Ali Kılıç birinciliği kazanıp 10 gram altının sahibi olurken, 624 gram ile Fatma Arslan ikinci olup 5 bin lira, 700 gram ile Uğur Dündar ise üçüncü olup 2 bin 500 lira kazandı.

Yarışmada başarı elde etmek isteyen yarışmacılar, günlerdir yemek yemediklerini söyledi.

Kaynak: İHA

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