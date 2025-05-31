CNN'den Ezberbozan Liste: Türk Mutfağının En İyilerini Seçti

Amerikan haber kanalı CNN, internet sitesinde yemek kültürüyle ilgili çarpıcı bir köşe hazırladı. CNN International, Türk mutfağı lezzetleri listesi yayımlayarak ülkenin en gözde yemeklerine yer verdi. Türkiye'nin dünyada en çok en tanınan yemeğinin kebap olduğunu vurgulayan CNN, buna rağmen Türkiye'nin aslında çok zengin bir mutfağa sahip olduğunu aktardı. Coğrafi avantajı nedeniyle de ülkenin çok çeşitli yemekleri olduğunu belirten CNN, "en iyi Türk yemeklerini" de belirledi.

HER BİR YÖRENDEN YEMEKLER

CNN, listesinde şu Türk lezzetlerine yer verdi:

Piyaz: Antalya usulü piyazda tahinli sos, haşlanmış fasulye ve haşlanmış yumurta bulunur.

Ezogelin çorbası: Gaziantep’e özgü bu kırmızı mercimek çorbası, domates salçası, taze domates ve soğanla hazırlanır. Üzerine kuru nane ve pul biber serpilerek servis edilir.

Şakşuka: Patlıcan, kabak, domates ve sarımsakla yapılan zeytinyağlı sebze yemeği.

Kısır: İnce bulgur, domates, sarımsak, maydanoz ve nar ekşisiyle hazırlanan yemek, özellikle güney illerinde acı biberle yapılır.

Mercimek köftesi: Bulgurlu ve mercimekli bu meze, genellikle marul yaprağına sarılıp limonla tüketilir.

Sarma: Pirinç, baharatlar ve soğandan oluşan iç harcı yaprağa sarılarak pişirilir.

İnegöl köfte: Soğanla tatlandırılmış sade köfte türü.

İskender kebap: Bursa’ya özgü bu lezzet, dönerin domates sosu, yoğurt ve kızgın tereyağ ile sunulan halidir.

Cağ kebabı: Erzurum’un bu ünlü kebabı, yatay şişte odun ateşinde pişirilir.

Hamsili pilav: Karadeniz mutfağının bu yemeği, iç pilav ve hamsiyle fırında pişirilir.

Perde pilavı: Siirt’e özgü, bademli, kuş üzümlü, tavuklu iç pilavın yağlı hamurla kaplanarak pişirilmesiyle yapılır.

Mantı: Kayseri mantısı küçük hamur bohçalarının kıyma ile doldurulup yoğurt ve pul biberle sunulmasıyla hazırlanır.

Testi kebabı: Kapadokya’da toprak testide pişirilen et ve sebzeler, testinin kırılarak servis edilir.

Gözleme: İnce yufkaya peynir, kıyma ya da ıspanak konularak sacda pişirilen gözlemeler, sokak lezzeti olarak da bilinir.

Pide: Karadeniz mutfağının bu hamur işi lezzeti kaşar, sucuk, ıspanak gibi malzemelerle hazırlanır.

Su böreği: Kat kat yufka ve beyaz peynirle yapılan, haşlanarak pişirilen börek türüdür.

Simit: Susam kaplı halka şeklindeki bu ekmek, Türkiye’nin dört bir yanında sokaklarda satılır.

Lahmacun: İnce hamurun üzerine baharatlı kıyma harcı sürülerek taş fırında pişirilir; limon ve maydanozla yenir.

Çiğ köfte: Geleneksel tarifte çiğ etle yapılan bu yemek, günümüzde çoğunlukla etsiz, bulgurlu versiyonuyla hazırlanır.

Baklava: Gaziantep’te 40 kat yufkayla hazırlanan fıstıklı bu tatlı, üzerine şerbet dökülerek fırınlanır.

Maraş dondurması: Kahramanmaraş’ın bu meşhur dondurması, salep ve damla sakızı ile hazırlanır; çatal bıçakla bile yenebilecek kadar kıvamlıdır.

Lokum: Yüzyıllardır Osmanlı saray mutfağında yer alan bu tatlı, nişasta ve şekerle hazırlanır.

Ekmek kadayıfı: Afyon’a özgü bu tatlıda, şerbetle ıslatılmış özel bir ekmek hamuru kaymakla servis edilir.

Kaynak: Haber Merkezi