Metafizik Casusluk Belgesinde 'Ağrıyı Azaltan Rakamlar' Ortaya Çıktı

ABD ordusuna ait gizli bir program çerçevesinde hazırlanan “Gateway Orta Seviye Çalışma Kitabı”nın, bir sayıyı zihinsel olarak tekrarlayarak ağrı sinyallerini azaltabileceği iddia ediliyor. 1977’de Monroe Uygulamalı Bilimler Enstitüsü tarafından hazırlanan bu doküman, ABD Kara Kuvvetleri İstihbarat ve Güvenlik Komutanlığı’na metafizik casusluk eğitimi için sunulan araçlardan biriydi. Belgenin 2003 yılında CIA tarafından gizliliği kaldırıldı ve ağrı yönetimi gibi çeşitli zihinsel teknikleri içerdiği ortaya çıktı.

55515 RAKAMLARINDAKİ MUCİZE

Dokümana göre, ağrı sinyallerini hafifletmek için bireylerin gözlerini kapatıp ağrıyan bölgeye odaklanmaları ve “55515” sayısını tekrarlamaları öneriliyor. Bu uygulamanın, ağrı hissini dakikalar içinde önemli ölçüde azalttığı iddia ediliyor. Ayrıca, bu tekniklerin casusluk ve özel operasyon ekiplerine yönelik bilinci genişletme çalışmalarının bir parçası olduğu belirtiliyor. Çalışma kitabı aynı zamanda bireylerin hız, güç artırma ve kayıp anıları geri getirme gibi fiziksel ve zihinsel yeteneklerini geliştirmeye yönelik yöntemler içeriyor.

BİLİNCİ DEĞİŞTİRMEK MÜMKÜN MÜ?

Monroe Enstitüsü tarafından geliştirilen bu yaklaşımlar, meditasyon ve Hemi-Sync (Hemispheric Synchronization) adı verilen bir teknolojiyle destekleniyor. Hemi-Sync, beynin sol ve sağ yarım kürelerini senkronize ederek bilinci geliştirmeyi amaçlayan ses kayıtlarını içeriyor. Bu yöntemler, Pentagon’un 1983 tarihli bir raporunda “bilinci değiştirmek için tasarlanmış sağlam bir bilimsel temel” olarak değerlendirildi.

Bugün hala tartışmalı olan bu teknikler, Monroe Enstitüsü’nde öğretilmeye devam ediyor. Ancak, bazı uygulayıcıların yaşadığı sıra dışı deneyimler bu çalışmaların sınırlarını ve etkilerini sorgulatıyor. Örneğin, bir uzaktan görüntüleyici, zihinsel bir görev sırasında düşmanca bir varlıkla karşılaşarak rahatsız edici bir deneyim yaşadığını anlatmıştı. Bu tür olaylar, Gateway programının hem insan zihni hem de evrenin doğası hakkındaki anlayışımızı derinleştirme potansiyeline sahip olduğunu ortaya koyuyor.