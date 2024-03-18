Manisa'da dededen kalma tohumla ekildi, hasadı başladı: Yoğun talep görüyor, alıcıları çok!

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinin Emcelli Mahallesi'nde yıllardır dedesinden kalan ata tohumu olan kereviz ile doğal ürün alan üretici Hüseyin Karcı, kerevizlerin özellikle lezzetinden dolayı oldukça fazla ilgi gördüğünü söyledi.

Pazarda kerevizlerin büyüklüğüne göre tanesini 30-50 liradan satıldığını kaydeden sebze üreticisi Hüseyin Karcı, "Bizim Mahallemiz eskiden beri sebze üretimi ile hele biberleriyle ünlü birde doğal ata tohumu ile ürün almaktayız" dedi.

"ALICILARI ÇOK"

"Ben hem bağcılık hem de sebzecilik yapıyorum" diyen Karcı, "Ata tohumlarını bir kaç yılda bir alıyorum. Pazarda ise alıcıları çok" ifadelerini kullandı.

KEREVİZ

Kereviz, Apiaceae familyasından olan yenilebilir bir bitkidir. Maydanoz, havuç ve kişniş ile ilgilidir. Kereviz, sapları, yaprakları ve kökleri için yetiştirilir.

Kereviz, vitaminler ve mineraller de dahil olmak üzere birçok besin açısından zengindir. A vitamini, C vitamini, K vitamini, folat, potasyum ve magnezyum bakımından iyi bir kaynaktır.

Kerevizin bazı faydaları şunlardır:

- Kan basıncını düşürmeye yardımcı olabilir: Kereviz, kan damarlarını gevşetmeye yardımcı olabilecek apigenin adı verilen bir bileşik içerir. Bu da kan basıncını düşürmeye yardımcı olabilir,

- Kansere karşı koruma sağlayabilir: Kereviz, luteolin ve apigenin gibi antioksidanlar içerir. Bu antioksidanlar, hücreleri hasardan korumaya yardımcı olabilir ve kansere karşı koruma sağlayabilir,

- İltihaplanmayı azaltmaya yardımcı olabilir: Kereviz, iltihaplanmayı azaltmaya yardımcı olabilecek luteolin ve apigenin gibi antioksidanlar içerir,

- Sindirimi iyileştirmeye yardımcı olabilir: Kereviz, lif bakımından iyi bir kaynaktır. Lif, sindirim sisteminin düzenli çalışmasına yardımcı olabilir ve kabızlığı önleyebilir,

- Kilo vermeye yardımcı olabilir: Kereviz, düşük kalorili ve lif bakımından zengin bir besindir. Bu da onu kilo vermek isteyenler için iyi bir seçim haline getirir.

Kaynak: Gerçek Gündem