Kütahya'da üretimi düştü, fiyatlar ikiye katlandı: Kilosu 50 TL!

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde ekşi tarhananın hammaddesi olan kızılcık üretiminin yarı yarıya düşmesi üzerine fiyatlar 50 TL'ye kadar yükseldi.

Kızılcık üreticisi İsmail Altınok, Mayıs ayında üç gün arka arkaya yağan kırağı yüzünden kızılcık ağaçlarının zarar gördüğünü ve üretimde yüzde 60’lara varan düşüş yaşandığını söyledi.

"FİYATLARA YANSIDI"

Altınok, "Geçen yıl 1 ton ürün aldığım kızılcık ağaçlarından bu yıl 350-400 kilogram ürün elde ettim. Üretimin yarıdan fazla düşmesi sonucu kızılcık fiyatları 40-50 TL’ye arasında değişiyor yansıdı" dedi.

KIZILCIK MEYVESİ

Kızılcık meyveleri, küçük, yuvarlak ve kırmızı renklidir. Ekşi bir tada sahiptir. Taze olarak tüketilebildiği gibi, reçel, marmelat, şurup, komposto, tarhana ve sos yapımında da kullanılır.

Kızılcık, C vitamini, A vitamini, E vitamini, K vitamini, lif, potasyum, demir ve magnezyum bakımından zengin bir besindir. Bu nedenle, sağlığımız için birçok faydası vardır.

Kızılcığın faydaları şunlardır:

Bağışıklık sistemini güçlendirir: C vitamini içeriği sayesinde, bağışıklık sistemini güçlendirir ve enfeksiyonlarla mücadeleyi sağlar,

İdrar yolu enfeksiyonlarını önler: İdrar söktürücü etkisi sayesinde, idrar yolu enfeksiyonlarının oluşumunu önler,

Kanser riskini azaltır: Antioksidan içeriği sayesinde, bazı kanser türlerinin riskini azaltır,

Kalp sağlığını korur: Kan basıncını düşürür ve kolesterol seviyesini dengeler,

Diş ve diş eti sağlığını korur: A vitamini içeriği sayesinde, diş ve diş eti sağlığını korur,

Sindirim sistemini düzenler: Lif içeriği sayesinde, sindirim sistemini düzenler ve kabızlığı önler.

Kızılcık tüketirken dikkat edilmesi gerekenler:

Kızılcık, ekşi bir tada sahiptir. Bu nedenle, tadını sevmeyenler için reçel, marmelat, şurup, komposto, tarhana veya sos yapımında kullanmak daha uygun olabilir. Kızılcık, taze olarak tüketildiğinde, tok tutar ve kilo vermeye yardımcı olabilir. Ancak, fazla tüketildiğinde, mide bulantısı ve kusmaya neden olabilir.

Kaynak: Gerçek Gündem