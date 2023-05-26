Koleksiyon yeni açık hava mobilyaları ile tasarım dışarı taşınıyor

Koleksiyon, yeni tasarımlara imza atarak hayatın her anında olmaya devam ediyor. Kuruluşundan bu yana çizgiyi tasarıma dönüştüren ve yarım asırlık yolculuğuna devam eden Koleksiyon, yeni açık hava mobilyalarıyla yazlık evleri, bahçe ve terasları tasarımla buluşturuyor.

50 yıldır sadece iç mekân ve ofis değil, bahçe mobilyaları konusunda da tasarımlarıyla öne çıkan Koleksiyon’un yeni ürünleri, dört mevsim açık hava keyfini çıkarmak isteyenler için mağazalarda ve onlineda yerini aldı.

Koleksiyon, tasarım mobilya sektörüne yeni soluklar getirmeye devam ediyor. Koleksiyon, kendi markasının yanı sıra Atelier Xterier ve dünyaca ünlü İtalyan Colos markalı parçaları da müşterilerin beğenisine sundu.

Atelier Xterier markası geri dönüştürülebilen kumaş ve su tutmayan özel sünger ile tasarlanan şık kanepelerden, şezlonglara, zarif sandalyelerden, geri dönüştürülebilir iroko ağacından yapılmış masaları müşterilerle buluşturuyor.

Koleksiyon’un tüm açık hava mobilya ürünlerine koleksiyononline.com'dan ve seçkin Koleksiyon perakende noktalarından ulaşılabiliyor.