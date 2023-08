Kısa dönemde geçerli olan moda trendlerini tüketicilere hızlı ve ucuz bir şekilde ulaştırmayı amaçlayan hızlı moda endüstrisi rafa kalkıyor. Dünya genelindeki birçok insan, gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak, iklim krizinin etkilerini azaltmak için artık yavaş moda şeklinde tabir edilen sürdürülebilir ve uzun ömürlü tekstil ürünlerini tercih ediyor. Öyle ki Research and Markets’in paylaştığı verilerine göre 2023’te 6,5 milyar dolar değerine ulaşan sürdürülebilir tekstil ürünleri endüstrisinin 2025’e kadar 10,1 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Çevre dostu ürünleriyle sektörün sürdürülebilirlik odağında dönüşmesini sağlayan Shout ise sektörün dinamiklerini iklim krizi açısından değerlendiriyor.

Kıyafetlerin en az %60’ı ilk yıldan çöpe atılıyor

Shout Kurucusu Recep Sabri Korkmaz, “Hızlı moda ürünleri, tüketicilerin günün trendlere uyum göstermesini sağladığı için oldukça fazla tercih ediliyor. Ancak her yıl yaklaşık 150 milyar giysi üretilirken, bunların %60’ından fazlası ilk yıl içinde çöpe atılıyor. Üstelik, hızlı moda endüstrisi, iklim krizinin çoğundan sorumlu olan ve gezegeni en çok kirleten ikinci endüstri olarak kabul ediliyor. Buna karşın harekete geçen markaların %16’sı ise sürdürülebilirliği sektördeki en büyük fırsat olarak nitelendiriyor. Biz de kurulduğumuz günden bu yana çevre dostu, sürdürülebilir ürünlerimizle hem doğayı koruyor hem de moda endüstrinin dönüşmesine öncülük ediyoruz” dedi.

“Tüm süreçlerimizde ekolojik faydayı gözetiyoruz”

Özel kumaşlardan ürettikleri uzun ömürlü giysilerle farklı tarzlara hitap ettiklerini aktaran Recep Sabri Korkmaz, “Kaliteden hiçbir zaman ödün vermeyen anlayışımızla az tüketimi ve zamansızlığı odağına alan yavaş modayı yaygınlaştırıyoruz. Giysilerimizin üretiminden paketlemesine kadar her bir operasyonel adımda ekolojik faydayı göz önünde bulunduruyoruz. Bunun yanı sıra farklı kuşaklardan tüketicilerin hem havalı hem de rahat bir stil oluşturmalarına öncülük ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Recep Sabri Korkmaz, sözlerini şu şekilde sonlandırdı: “Koleksiyonlarımızdaki her bir parça, farklı yaş gruplarından tüketicilerin kendine has bir tarz oluşturabileceği tasarımlara sahip. Bu sayede iş, okul, sokak, ev gibi farklı mekanlar için kolay bir şekilde kombinlenebiliyor. Shout olarak, son teknolojiyi ürün ve deneyimimizle harmanlayarak hem tüketicilerin ihtiyaçlarını karşılıyor hem de moda sektörünün geleceğine yön veriyoruz.”