Kilosu 250-500 lira arasında değişen 'keme' çıktı!

Kırşehir'de kilosu 250-500 lira arasında değişen 'keme' bazı bölgelerde çıkmaya başladı.

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Kilosu 250-500 lira arasında değişen 'keme' çıktı!

Patates yumrusu görüntüsü ile ön plana çıkan keme mantarı Kırşehir'de bazı bölgelerde çıkmaya başladı ve vatandaşın aradığı tür olarak da kendini gösterdi.

Merak edilen mantar çeşitlerinden birisi olan keme mantarı son yağışlarında etkisiyle kendini gösterdi. Kırşehir'de kırsal alanlarda etkili olan ve fiyatıyla şaşırtan mantar türü 250-500 lira arasında değişen fiyatıyla alıcısını bekliyor.

KIRŞEHİR'DE ÇOKÇA BULUNUYOR

Kırmızımsı ve soluk renge sahip olan mantar türü Kırşehir'de özellikle 'Irmak Bucağı' olarak adlandırılan bölgede çokça bulunuyor.

KEME NEDİR?

Halk arasında protein deposu olarak bilinen ve özel hazırlanan şekliyle sofralarda yer alan mantar türü genellikle çayırlık ve otluk alanlarda bulunuyor.

Kaynak: Gerçek Gündem

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