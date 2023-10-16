Kayseri'de 49 yıldır turşuculuk yapıyor, lezzetli turşunun sırrını verdi: Tam 85 çeşit turşu kuruyor!

Kayseri’de 49 yıldır turşuculuk yapan Bayram Ali Aydoğan, lezzetli turşu kurmak için sırlarını tek tek açıkladı.

1974 yılından beri turşuculuk yapan ve yumurtadan balığa 85 çeşit turşu kuran Bayram Ali Aydoğan, turşunun lezzetli olması için verdiği bilgilerde kaya tuzunun önemli olduğunu söyledi.

BİRÇOK HASTALIĞA İYİ GELİYOR

Aydoğan aynı zamanda turşunun birçok hastalığa iyi geldiğini ve kışın hasta olmamak için de turşu içilebileceğini belirtti.

"BULANTIYA ÇOK İYİ GELİR"

Herkesin turşuda el lezzeti ve kurma şeklinin farklı olduğunu söyleyen Bayram Ali Aydoğan, "1974’ten beri bu işi yapıyorum. Şu anda 85 çeşit turşum var. Evlerinde turşu yapmak isteyen vatandaşlara önerim de turşuluk malzemeleri güzelce temizledikten sonra bidonlara doldurup özellikle üzüm sirkesi ve kaya tuzu ile kuracaklar. Lezzetli olması için kaya tuzu, sarımsak ve maydanoz koymalılar. Yalnız kurulacak turşu malzemesinin de yerli olması lazım, turşu da silolu malzeme olmaz. Yerli salatalık, acur, kelek bunların hepsi olur. Herkesin kendi kurma şekli var tabi. Herkesin kurması bir olmaz. Herkesin kendi el lezzeti ve damak tadı önemli burada. Kışın hasta olmamak için de turşu içilebilir. Turşu içilirse nezle grip olmaz. Turşu hazımsızlık, iştahsızlık ve bulantıya çok iyi gelir. Turşu içen kişi de sağlıklı ve sıhhatli olur" dedi.

TURŞU

Turşu, sebzelerin veya meyvelerin sirke, su ve tuz karışımında fermente edilmesiyle yapılan bir gıdadır. Turşu, dünyanın birçok mutfağında yaygın olarak tüketilmektedir.

Turşunun faydaları şunlardır:

- Probiyotikler içerir: Probiyotikler, sindirim sistemini düzenlemeye yardımcı olan faydalı bakterilerdir,

- Vitaminler ve mineraller içerir: Turşu, C vitamini, A vitamini, K vitamini ve B vitamini grubu gibi vitaminleri ve potasyum, fosfor, kalsiyum ve magnezyum gibi mineralleri içerir,

- Antioksidanlar içerir: Turşu, polifenol adı verilen antioksidanlar açısından da zengin bir gıdadır,

- Bağışıklık sistemini güçlendirir,

- Kanser riskini azaltır,

- Kalp sağlığını korur.

Turşu, lezzetli ve besleyici bir gıdadır. Ancak, turşu yüksek miktarda tuz içerdiği için, özellikle yüksek tansiyonu olan kişilerin dikkatli tüketmesi gerekir.

Kaynak: Gerçek Gündem