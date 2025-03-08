Kargo Paketinde Kaçak Telefonlar Ele Geçirildi

Kütahya’da kaçakçılık ve organize suç ekiplerinin yaptığı aramada kargo kutusunda 34 kaçak telefon bulundu.

Kargo Paketinde Kaçak Telefonlar Ele Geçirildi

Kütahya’da bir şahsın adına gelen kargoda İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü (KOM) ekipleri tarafından yapılan aramada 34 adet kaçak telefon tespit edildi.


İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü (KOM) ekiplerinin kaçakçılık suçunun önlenmesine yönelik yaptıkları analiz çalışmaları çerçevesinde, H.S isimli şahsın adına gelen kargoda yapılan aramada, 34 adet gümrük kaçağı telefon ele geçirildi.
Kaçak telefonlara el konulurken, şüpheli şahıs H.S hakkında yasal işlem yapıldı.

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Kaynak: İHA

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