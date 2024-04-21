Kabuğunu soyduğunuz için bin pişman olacaksınız: Meğer binbir derdin şifası onda gizliymiş. Domates kabuğunun faydaları nelerdir?

Kahvaltı sofralarının vazgeçilmez lezzetlerinden bir tanesi olan domatesin kabuğunu soyduğunuz her gün için pişman olacaksınız. Meğer şifası kabuğunda gizliymiş...

Kabuğunu soyduğunuz için bin pişman olacaksınız: Meğer binbir derdin şifası onda gizliymiş. Domates kabuğunun faydaları nelerdir?

Kahvaltı sofrasında hemen herkesin severek tükettiği aynı zamanda pek çok yemeğin lezzet seviyesini arttıran domatesi meğer yıllardır yanlış tüketiyormuşuz...

Domates, içeriğinde bulunan sağlıklı bileşenler sayesinde insan sağlığına son derece faydalı sebzelerden bir tanesi olurken, domatesin içeriğindeki tüm faydalardan yararlanabilmek için domatesin kabuğunun soyulmaması gerektiği ortaya çıktı.

İşte domates kabuğunun bilinmeyen faydaları...

DOMATES KABUĞUNUN FAYDALARI NELERDİR?

Domates kabukları, likopen gibi zengin antioksidanlarla doludur. Antioksidan açısından zengin olan domates kabukları, yaşlanmayı geciktirirken cildi de koruma altına almaktadır.

Domates kabuğu kalp sağlığını koruma altına almaya yardımcı olmaktadır. Domatesleri kabuğu ile tükettiğinizde potasyum ve lif açısından zengin bir öğün tüketmiş olacaksınız.

Lutein ve zeaksantin maddeleri içeren domates, göz sağlığını koruma altına almaktadır. Bilhassa sabahları domates ile hazırlanmış smoothie içerek göz sağlığınızı koruyabilirsiniz.

C vitamini zengini olan domates kabuğu beta-karoten içeriğiyle de cildin sağlıklı ve parlak bir görünüm içerisinde olmasına yardımcı olmaktadır.

Yüksek lif içeriğine sahip olan domates kabuğunun düzenli olarak tüketilmesi, sindirim sisteminin sağlıklı ve aktif şekilde çalışmasını sağlamaktadır. Aynı zamanda kilo kontrolü açısından da önemli bir gıdadır.

Kabuğunu soyduğunuz için bin pişman olacaksınız: Meğer binbir derdin şifası onda gizliymiş. Domates kabuğunun faydaları nelerdir? - Resim : 1

DOMATES KAÇ KALORİDİR?

Ortalama bir domates, yaklaşık 22 kalori olup 5 gram karbonhidrat, 3 gram şeker, 1,5 gram lif içerir. Düşük kalori ve karbonhidrata sahip domates, besin değerleri açısından da zengindir.

DOMATESİN CİLDE OLAN FAYDALARI NELERDİR?

Domates, içeriğinde bulunan C vitamini ve likopen sayesinde cilt sağlığını desteklemeye yardımcı olur. C vitamini, kollajen üretimini artırırken, içeriğinde bulunan likopen maddesi cildi serbest radikallere karşı koruyarak yaşlanma belirtilerini azaltmaktadır.

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