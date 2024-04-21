Tuvaletteki tüm lekeyi vakum gibi çekiyor: Çamaşır suyunu çöpe attıracak formül bulundu. Bu 2 malzeme herkesin evinde bulunuyor. İnatçı lekeleri ne çıkarır?

Zaman içerisinde tuvalet yüzeyinde çeşitli lekeler meydana gelebilmektedir. Bu lekelerin en büyük nedeni şüphesiz tuvaletin yeterince iyi temizlenmemesi olurken doğru ürünlerle temizlememek yahut temizleme sıklığını uzun tutmak da etmenler arasında bulunmaktadır.

Uzun süre temizlenmeyen tuvalet lekeleri yüzeye adeta yapışırken bu lekeleri kısa sürede çıkarabilmek için pek çok kişi çamaşır suyuna başvurmaktadır.

Ancak çamaşır suyu kullanmadan tuvalet yüzeyinde bulunan lekeleri temizleyebilmek ve tüm lekelerden arınmasını sağlayabilmek için bu formülü uygulayabilirsiniz.

Herkesin evinde bulunan bu 2 malzeme ile tuvalet yüzeyindeki tüm lekeleri saniyeler içerisinde temizleyebileceksiniz....

TUVALETİNİZ SANİYELER İÇERİSİNDE TERTEMİZ OLACAK!

Temizlik yaparken çoğu insan çamaşır suyuna yönelse de çamaşır suyu insan sağlığına son derece zararlıdır. Uzun süre teneffüs edilen çamaşır suyu, solunum yollarında ciddi problemlerin oluşmasına neden olurken aynı zamanda göz sağlığını da olumsuz etkilemektedir.

Çamaşır suyu kullanmadan, tuvalette bulunan inatçı lekeleri çıkarabilmek için kaya tuzu ve limon suyu yeterli gelecektir.

Bu iki doğal madde içeriğindeki bileşenler sayesinde son derece kuvvetli bir leke çıkarıcı görevi görürken, tuvalette bulunan tüm sarı lekelerin saniyeler içerisinde temizlenmesine katkı sağlayacaktır.

Tuvalette bulunan sarı lekeleri temizleyebilmek için ilk olarak lekelerin bulunduğu bölgeye bol miktarda kaya tuzu dökün.

Kaya tuzunun ardından üzerine bol miktarda da limon suyu ilave edin. Bir süre tepkimeye girmelerini bekleyin.

Tepkimeye girdikten sonra fırça ile tüm lekelerin bulunduğu bölgeleri güzelce temizleyin. Temizleme işleminin ardından sifonu çektiğinizde tüm lekelerin kaybolduğunu göreceksiniz.

Kaya tuzunun evde bulunmaması durumunda karbonat ile de aynı formülü uygulamanız etkili sonuçların ortaya çıkmasını sağlayacaktır.

Sarı lekeleri çıkarabilmek için karbonatı klozetin içerisine alın. Limon suyu yahut beyaz sirkeyi üzerine ilave edin.

Ardından tüm lekelerin bulunduğu bölgeyi güzelce fırçalamaya başlayın. Fırçalama işleminden sonra lekelerin silinip gittiğini göreceksiniz. Bu iki yöntem herhangi bir kimyasal kullanmadan lekelerin kısa sürede çıkmasını sağlayacaktır.