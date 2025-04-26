Kabloya Dolanan Leyleğin İmdadına İtfaiye Yetişti

Muğla’nın Dalaman ilçesinde bir apartmanın en üst katındaki kabloya dolanarak takılı kalan leylek, itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu sıkıştığı yerden kurtarıldı.

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Kabloya Dolanan Leyleğin İmdadına İtfaiye Yetişti

112 Acil Çağrı Merkezine, Dalaman ilçesi Merkez Mahallesindeki bir binanın çatısında kabloya dolanan Leylek olduğu ihbarı geldi. İhbarın ardından bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi Dalaman İtfaiye ekipleri yönlendirildi.

Apartmanın dairesinin en üst katında kabloyla dolanan leylek itfaiye ekiplerinin merdiven ile ulaşmasının ardından kurtarılarak tekrar doğal yaşam alanına salındı.

Kaynak: İHA

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Muğla Leylek
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