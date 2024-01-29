İstanbul'da metroya bugüne özel düzenleme: 7.5 dakika aralıklarla aktarmasız seferler
Metro İstanbul, bugün M2 Yenikapı - Hacıosman metro hattında ek olarak 7.5 dakika aralıklarla Yenikapı - Seyrantepe aktarmasız seferler konulacağını duyurdu.
Metro İstanbul’un açıklamasına göre 18:00-19:45 arasında M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattında mevcut seferlere ek olarak 7,5 dakika aralıklarla Yenikapı-Seyrantepe arası aktarmasız seferler yapılacak.
Maç sonrasındaysa taraftar yoğunluğu bitene kadar mevcut seferlere ek olarak 5 dakika aralıklarla aktarmasız Seyrantepe-Yenikapı seferleri düzenlenecek.
#MetroDuyuru #M2@GalatasaraySK @GaziantepFK @ispark pic.twitter.com/m0KPsVgSah— Metro İstanbul (@metroistanbul) January 28, 2024