İstanbul'da metroya bugüne özel düzenleme: 7.5 dakika aralıklarla aktarmasız seferler

Metro İstanbul, bugün M2 Yenikapı - Hacıosman metro hattında ek olarak 7.5 dakika aralıklarla Yenikapı - Seyrantepe aktarmasız seferler konulacağını duyurdu.

İstanbul'da metroya bugüne özel düzenleme: 7.5 dakika aralıklarla aktarmasız seferler

Metro İstanbul’un açıklamasına göre 18:00-19:45 arasında M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattında mevcut seferlere ek olarak 7,5 dakika aralıklarla Yenikapı-Seyrantepe arası aktarmasız seferler yapılacak.

Maç sonrasındaysa taraftar yoğunluğu bitene kadar mevcut seferlere ek olarak 5 dakika aralıklarla aktarmasız Seyrantepe-Yenikapı seferleri düzenlenecek.

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