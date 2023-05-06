Pelikan ailesi Kars Barajı’nda görüntülendi

Havaların ısınmasıyla birlikte Kars’a gelen pelikanlar, Kars Barajı’nda görüntülendi.

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Pelikan ailesi Kars Barajı’nda görüntülendi

Havaların ısınmasıyla birlikte Kars’a gelen pelikanlar, gruplar halinde baraj sularında yiyecek arayarak, yuvalarını burada yapıyor. Pelikanların yoğunlukta görüldüğü Kars Baraj Gölü, adeta kuş cenneti haline geldi. Yüzlerce kuşun aynı arada bulunduğu göl, fotoğrafçıların da ilgisini çekiyor.
Pelikanların Kars’a geldiğini ifade eden vatandaşlar, “Kars Barajı’nın olduğu bölgedeyiz. Daha önce Kuyucuk Gölü’nde bulunan su kuşları tamamen Kars Barajı’nda yer alıyor. Pelikanlar, karabataklar, ördekler ve birçok kuş çeşidi Kars Barajı’na gelmeye başladı. Bu da güzellik oluşturuyor. Buradan doğaseverlere, yaban hayatını takip eden fotoğrafçılara tavsiye ederim, burada her kuş çeşidini görmek mümkün” dedi.

Kars Baraj Gölü’nün su tutmasıyla birlikte yüzlerce su kuşu bölgeyi yaşam alanları olarak seçti. Pelikanları ve su kuşlarını görmek için bölgeye gelen vatandaşlar, kuşları rahatsız etmeden uzaktan bol bol fotoğraf çekerek, kuşları gözlemliyor.

Kaynak: İHA

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