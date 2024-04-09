Eviniz bu şekilde pırıl pırıl oluyor, havasını değiştirmek için birkaç damla yetiyor: Etkisi uzun süren zorlanmadan yapacağınız püf noktalar!

Ev temizliği hemen herkesin çok yorulduğu ve zorlandığı bir hal alır.

Ancak uzmanlar temizlik yaparken belli bir düzen içinde çalışmayı ve ara vermeyi öneriyor Ayrıca ortamda toz uçmasına bile izin vermeyen sulu sistem süpürgeler derin temizlik için işinizi kolaylaştırabilir.

Uzmanlar etkisi uzun sürecek, kişiyi zorlamayacak bir bayram temizliğinin püf noktalarını şu şekilde sıraladı:

- Temizliğe dağınıklığı toplamakla başlayın,

- Derin temizlik yapıyorsanız dolap içlerini unutmayın,

- Odada önce perdeleri söküp yıkamaya atın, ardından camları silin Bu arada evi de havalandırmış olursunuz,

RAHAT BİR UYKU GARANTİ

- Sonra kirli yatak örtüsü, çarşaf ve yastık kılıflarını çıkarın,

- Yataklarınızı sulu sistem temizlik robotu ile süpürerek içine sinen ev tozu akarlarını temizleyin. Böylece temizlik sonrası rahat bir uyku garanti olacak,

DEPOLAMA ALANIZDA DAHA AZA YER KAPLAYACAK

- Evde toz tutan eşyalar aynı zamanda ev alerjik şikayetlere yol açar. Oyuncak, kilim, halı gibi ev eşya ve aksesuarlarını yıkayıp kaldırmanız hijyen açısından doğru olacaktır. Kullanılmayan pelüş oyuncakları hava geçirmeyen plastik torbalara koyarak vakumlayıp kaldırabilirsiniz. Böylece depolama alanınızda daha az yer tutacaktır,

TEMİZLİK SÜPÜRGESİNE DİKKAT

- Temizlikte kullanacağınız süpürge önemlidir. Ortamdan aldığı tozun bir kısmını tekrar havaya veren süpürgeler bahar aylarında zaten çoğalan alerji şikayetlerinin daha da artmasına ve tozun eve yayılmasına yol açabilir. Bu yüzden tozu, alerjenleri ve ev tozu akarlarını suya hapseden, çekiş gücü yüksek, tozu suya hapseden temizlik robotlarını tercih edin. Bu süpürgeler her zaman kazandırır hem de tozun ortamda dolaşmasına izin vermez,

- Evinizi önce süpürün, sonra toz alın, ardından silin. Bu sıralama işinizi kolaylaştıracaktır,

HALI VE KOLTUKLARI İYİ KURUTUN

- Halı ve koltuk yıkayacaksanız iyice kuruduğundan emin olun. Islak kalan halı ve koltuklar iyi kurumazsa, bakteri üretip koku yapabilir,

- Mutfak temizliğinin ardından en son banyo ve tuvaleti temizleyin ve temizlikte kullandığınız bezleri yıkamaya alın,

- Kullandığınız deterjanların kimyasal içermemesine özen gösterin,

EVİNİZİN HAVASINI DEĞİŞTİRİN

- Evinizin havasını değiştirmek için portakal, limon, lavanta gibi doğal aromalardan yararlanın. Robotunuzun su haznesine birkaç damla koku eklerseniz aynı işi görecektir,

- Temizlik robotları ile yapılan derin temizlik ortama toz bırakmadığı için yeniden temizlik yapmaya ihtiyaç duymayacak, zamanı kendinize ayırabileceksiniz.

Not: Temizlik yaparken ara vermeyi ve dinlenmeyi unutmayın.

Kaynak: Gerçek Gündem