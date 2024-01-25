Eskişehir'de satışa çıktı, kış boyu vücudu koruyor: Kilosu 50 TL!

Kış mevsiminde olunmasına rağmen hâlâ taptaze olan cennet hurması, Eskişehir'de tezgâhlarda yerini aldı.

Vücut ısısını yükselten, soğuk algınlığı gibi rahatsızlıklara karşı iyi geldiği bilinen cennet hurmasının kilosu, 45 ile 50 TL arasında değişen fiyatlardan alıcı buluyor.

"TERCİH EDİLİYOR"

İHA'ya konuşan pazarcı esnafı, kış mevsiminde bağışıklık sistemini güçlendiren meyveler arasında cennet hurmasının vitamin ve mineral zenginliği nedeniyle tercih edildiğini söyledi.

CENNET HURMASI

Cennet hurması, tatlı ve sulu bir meyvedir. Portakal rengindedir ve şekli domatese benzer. Cennet hurması, C vitamini, A vitamini, potasyum, kalsiyum ve lif bakımından zengindir.

Cennet hurması, besin açısından zengin bir meyvedir ve birçok sağlık yararı ile ilişkilendirilmiştir.

İşte cennet hurmasının bazı faydaları:

- Bağışıklık sisteminizi güçlendirmeye yardımcı olur: Cennet hurması, C vitamini açısından zengindir. C vitamini, beyaz kan hücrelerinin üretimine ve işlevine yardımcı olarak bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olur. Bu, soğuk algınlığı, grip ve diğer enfeksiyonlara karşı koruma sağlayabilir,

- Serbest radikal hasarını önlemeye yardımcı olur: Cennet hurması, antioksidanlar açısından da zengindir. Antioksidanlar, hücreleri serbest radikallerin neden olduğu hasara karşı korumaya yardımcı olur. Serbest radikaller, kanser, kalp hastalığı ve diğer kronik hastalıklara yol açabilen moleküllerdir,

- Cildinizi sağlıklı tutmaya yardımcı olur: C vitamini, cildin kolajen üretimine yardımcı olur. Kolajen, cildin yapı taşlarından biridir ve cildin sağlıklı ve elastik kalmasına yardımcı olur,

- Göz sağlığınızı desteklemeye yardımcı olur: A vitamini, gece görüşü için gereklidir. A vitamini eksikliği, gece körlüğüne yol açabilir. Cennet hurması, A vitamini açısından da zengindir,

- Kalp sağlığınızı desteklemeye yardımcı olur: Cennet hurması, potasyum açısından zengindir. Potasyum, kan basıncını düşürmeye yardımcı olabilir. Yüksek tansiyon, kalp hastalığı riskini artıran bir faktördür,

- Kanser riskini azaltmaya yardımcı olabilir: Bazı araştırmalar, C vitamininin kanser riskini azaltmaya yardımcı olabileceğini göstermiştir. Cennet hurması, C vitamini açısından zengindir,

- Sindirim sisteminizi desteklemeye yardımcı olur: Cennet hurması, lif açısından zengindir. Lif, sindirim sisteminizin sağlıklı çalışması için gereklidir. Lif, kabızlık ve diğer sindirim sorunlarını önlemeye yardımcı olabilir,

- Kilo vermeye yardımcı olabilir: Cennet hurması, kalorisi düşük ve lif açısından zengindir. Lif, tokluk hissini artırmaya yardımcı olabilir, bu da kilo vermeye yardımcı olabilir.

Kaynak: Gerçek Gündem