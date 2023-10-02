Erzurum'da hasat vakti, soğuk kış günlerinin vazgeçilmezi: Faydası saymakla bitmiyor!

Erzurum'un Uzundere ilçesine bağlı Erikli Mahallesi'nde, bu günlerde şifa dolu kızılcık ağaçlarının bereketli hasadı başladı. Kızılcık, antioksidanlar bakımından zengin olmasıyla biliniyor ve birçok hastalığın şifası olarak kabul ediliyor.

Uzmanlar tarafından yüksek besin maddesi ve antioksidan içeriği nedeniyle sağlıklı bir besin olarak ifade edilen kızılcık hasadı başladı.

Erzurum'un Uzundere ilçesine bağlı Erikli Mahallesi'nde kızılcıklar özenle toplanıyor ve bu doğal hazine birçok sağlıklı ürünün yapımında kullanılıyor. Şerbet, ekşi pestil, reçel, marmelat, komposto ve kızılcık kurusu, mahalle sakinleri tarafından el emeği ile üretiliyor. Erikli Mahallesi'nin bu lezzetli ve besleyici ürünleri, sadece lezzet açısından değil aynı zamanda sağlık açısından da büyük bir öneme sahip. Kızılcık, antioksidanlar bakımından zengin olmasıyla biliniyor ve birçok hastalığın şifası olarak kabul ediliyor. Yörede özellikle soğuk kış günlerinde bağışıklık sistemini güçlendirmek için tercih edilen kızılcık ürünleri, Erikli Mahallesi'nde uzun yıllardır vazgeçilmez bir ürün ve tat olarak gösteriliyor.

FAYDASI SAYMAKLA BİTMİYOR

Erikli Mahallesi sakinleri, kızılcık hasadı ve ürünlerin yapımı sırasında bir araya gelerek hem geleneksel yöntemleri sürdürüyor hem de mahalle ekonomisine katkı sağlıyor.

Erzurum'da hasat vakti, soğuk kış günlerinin vazgeçilmezi: Faydası saymakla bitmiyor! - Resim : 1

Kızılcık meyvesinin asidik bir yapısı bulunuyor. Bunun yanında idrar yolunda istenmeyen bakterilere müdahale edebiliyor ve idrar söktürücü görevi görüyor. Kızılcık çoğunlukla meyve suyu ya da kurutulmuş meyve olarak tüketiliyor. Karbonhidrat ve lif açısından zengin bir meyve olan kızılcık; E, K, C vitamini ve manganez gibi vitamin ve mineraller içeriyor. Mesane, mide ve karaciğerin yanında diyabet yaralarını da içeren sorunları tedavi etmek için de kullanılıyor. Kızılcık içerisinde yer alan C vitamini bağışıklığın desteklemesinde etkili oluyor ve vücudun kolajen üretim sürecinde görülüyor. Cilt, eklem sağlığı ve genel vücut sağlığının iyileşmesinde önemli bir rol oynuyor.

Kaynak: Gerçek Gündem

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