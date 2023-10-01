Bu iki baharatı karıştıranlar düz duvara tırmanıyorlar- Etkisini duyan hemen deniyor

Baharatların besinlere kattığı lezzetin yanı sıra sağlık açısından da büyük faydaları bulunmaktadır. Binlerce yıldır başvurduğumuz baharat kullanımı, yemeklerimizin aromasını güçlendirmenin yanı sıra fonksiyonel özellikleriyle beslenmemizde önemli destekler sağlamaktadır. Baharatlar, besinlerin korunması ve iyileşme sürecinde de etkili olmaktadır. Özellikle çorbalara eklenen baharatlar, hem lezzet hem de şifa kaynağı olarak tercih edilmektedir. Baharatların iyileştirici gücü hakkında bilgi sahibi olmak, sağlıklı bir beslenme için oldukça önemlidir.

BAHARATLARIN BİLİNMEYEN MUCİZELERİ

Bilim insanları tarafından yapılan çalışmalar baharatların kolesterol ve trigliserid seviyelerini düşürdüğünü, şeker hastalarında kan şekerini düzenlediğini, kanı sulandırdığını, iltihap giderici etkilerinin bulunduğunu ve kanser gelişimini de önleyebileceğini ortaya çıkarmıştır.

Tüm bu sağlık için yararlarının yanında oldukça lezzetli olan baharatları doğru kullanım şekilleriyle tükettiğimiz takdirde çok daha fazla faydasından yararlanmak mümkün olmaktadır.

Karar.com'da yayınlanan bir içerikte; İlginç bir karışıma yer verildi. İlişkilerde bir türlü istediğiniz enerjiyi yakalayamıyorsanız mutlaka bu tarifi denemelisiniz. Prof. Dr. Osman Müftüoğlu tarafından önerilen bu karışım ile düz duvara tırmanacaksınız. Yemeklerde sıklıkla kullanılan bu iki baharatı karıştırın ve etkisini anında görün. Hiç görmediğiniz enerjiyi bir gecede yakalayın. Şimdiden uyaralım sakın fazla tüketmeyin. Hazırsanız Osman Müftüoğlu'nun sizi uçuracak tarifini veriyoruz...

BU KARIŞIM DÜZ DUVARA TIRMANDIRIR

Bazı rahatsızlıkları dile getirirken utanabiliyoruz. Bunlardan biri olan cinsel isteksizlik her yaşta görülebilen genetik bir hastalıktır. Sizin de bu şikayetiniz varsa mutlaka bu karışımı denemelisiniz. Osman Müftüoğlu tarafından önerilen bu besin ile düz duvara tırmanacaksınız. Tek kaşık ile vücudunuz baştan aşağı enerji ile dolacak. Hazırsanız merak edilen tarifi veriyoruz.

İŞTE OSMAN MÜFTÜOĞLU'NUN GİZLİ TARİFİ



Osman Müftüoğlu tarafından hazırlanan bu karışımı hazırsanız veriyoruz. Karabiber ile zerdeçalın gücünü birde böyle test edin:

HANGİ MALZEMELER GEREKİYOR?

Karabiber

Zerdeçal

Su



HAZIRLANIŞI

İlk olarak 1 tatlı kaşığı karabiberi kaseye atın. Ardından 3 tatlı kaşığı zerdeçalı içine atın. Ilık bir su boşaltın ve karışımı karıştırın. Ardından bu her sabah için. Bu sayede tükenmek bilmeyen bir enerjiye sahip olacaksınız.