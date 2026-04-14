En Güzel Turizm Köyleri Belli Oldu: Türkiye'den 4 Köy Listeye Girdi

Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü’nün her yıl yayımladığı “En İyi Turizm Köyleri” listesi bu yıl da dikkat çekici sonuçlar ortaya koydu. Beşinci kez açıklanan listede Türkiye, dört köyüyle öne çıkan ülkeler arasında yer aldı.

65 ÜLKEDEN YÜZLERCE BAŞVURU YAPILDI

Afrika, Amerika, Asya, Avrupa ve Orta Doğu’dan toplam 65 ülkenin başvurduğu programda 270’ten fazla köy değerlendirmeye alındı. Yapılan incelemeler sonucunda 52 köy “en iyi turizm köyü” unvanına layık görülürken, 20 köy ise geliştirme programına dahil edildi. Böylece toplam 72 yeni yerleşim daha küresel kırsal turizm ağına katıldı.

TÜRKİYE’DEN 4 KÖY LİSTEDE

Uluslararası listede Türkiye’den Akyaka, Anıtlı, Barbaros ve Kale Üçağız köyleri yer aldı. Bu köyler; doğal zenginlikleri, kültürel değerleri ve sürdürülebilir turizm uygulamalarıyla öne çıkarak dünya çapında takdir topladı.

KIRSAL TURİZMİN ÖNEMİ ARTIYOR

Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü Genel Sekreteri Zurab Pololikashvili, kırsal turizmin yerel kalkınma açısından kritik rol oynadığını belirterek, bu tür projelerin hem kültürel mirasın korunmasına hem de ekonomik fırsatların artırılmasına katkı sağladığını vurguladı.

2021 yılında başlatılan “En İyi Turizm Köyleri” girişimi, kırsal bölgelerde turizmi güçlendirmeyi, doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını teşvik etmeyi ve yerel ekonomileri desteklemeyi amaçlıyor.

DEĞERLENDİRME NASIL YAPILIYOR?

Köyler; kültürel ve doğal miras, sürdürülebilirlik, turizm altyapısı, ekonomik ve sosyal gelişim ile güvenlik ve yaşam kalitesi gibi başlıklarda bağımsız uzmanlar tarafından değerlendiriliyor.

KÜRESEL AĞ BÜYÜYOR

Son açıklanan listeyle birlikte dünya genelinde programa dahil edilen köy sayısı 319’a yükseldi. Bu ağ, kırsal turizm alanında bilgi paylaşımı ve iş birliği için önemli bir platform oluşturuyor.

Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü’nün (UN Tourism) açıkladığı 2025 yılı “En İyi Turizm Köyleri” listesinde yer alan 52 köy şöyle:

Agaete (İspanya)

Akyaka (Türkiye)

Aldea San Cristóbal El Alto (Guatemala)

Anıtlı (Türkiye)

Antônio Prado (Brezilya)

Arquà Petrarca (İtalya)

Asolo (İtalya)

Asuka (Japonya)

Barbaros (Türkiye)

Bellano (İtalya)

Bled (Slovenya)

Carlos Pellegrini (Arjantin)

Chamarel (Mauritius)

Digang (Çin)

Dongluo (Çin)

Ezcaray (İspanya)

Flößerstadt Schiltach (Almanya)

Grand River South East (Mauritius)

Hosszúhetény (Macaristan)

Huanggang (Çin)

Jikayi (Çin)

Kale Üçağız (Türkiye)

Kandelous (İran)

Kaštelir Labinci (Hırvatistan)

Khinalig (Azerbaycan)

Kolochava (Ukrayna)

Koyasan (Japonya)

Krupa na Vrbasu (Bosna-Hersek)

Loriga (Portekiz)

Lô Lô Chải (Vietnam)

Maimará (Arjantin)

Marktgemeinde Bad Hindelang (Almanya)

Masfout (Birleşik Arap Emirlikleri)

Mértola (Portekiz)

Mórahalom (Macaristan)

Muju (Güney Kore)

Murillo (Kolombiya)

Neot Semadar (İsrail)

North Azraq (Ürdün)

Pacto (Ekvador)

Pemuteran (Endonezya)

Plateliai (Litvanya)

Pont-Croix (Fransa)

Quynh Son (Vietnam)

Shafiabad (İran)

Shodoshima (Japonya)

Soheili (İran)

Synevyrska Polyana (Ukrayna)

Tonosho (Japonya)

Valendas (İsviçre)

Vila Nogueira de Azeitão (Portekiz)

Yangsuri (Güney Kore)

Kaynak: Haber Merkezi