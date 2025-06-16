En Çok Antidepresan Kullanan Ülkeler Açıklandı: Türkiye'nin Listedeki Sıralaması Şaşırttı
Dünya genelinde ruh sağlığı sorunları artış gösterirken, antidepresan kullanım oranları da yükselmeye devam ediyor. OECD tarafından yayımlanan son rapora göre, antidepresan tüketiminde Türkiye, dikkat çeken ülkeler arasında yer aldı.
Ekonomik Kalkınma ve İş Birliği Örgütü'nün (OECD) açıkladığı verilere göre, birçok ülkede her 1.000 kişi başına düşen günlük antidepresan tüketimi istatistikleri hesaplandı. Türkiye ise bu listede üst sıralarda yer alarak, antidepresan kullanımının ne denli yaygınlaştığını gözler önüne serdi.
YILLIK TÜKETİM 60 MİLYON KUTUYU AŞTI
Türkiye’de yılda 60 milyondan fazla antidepresan kutusunun tüketildiği belirtilirken, bu sayı her geçen yıl artış gösteriyor. Uzmanlar, bu durumun bireysel ruh sağlığı sorunlarının yanı sıra toplumsal stres, ekonomik baskı ve yaşam koşullarındaki zorluklarla da ilişkili olduğunu vurguluyor. Peki dünya genelinde antidepresan kullanımı ne durumda? Her 1.000 kişiden kaçı düzenli olarak antidepresan kullanıyor? Türkiye bu sıralamada kaçıncı sırada yer alıyor? İşte detaylar...
Dünyanın en çok antidepresan kullanan ülkeler şu şekilde:
Hindistan: 9
Letonya: 21
Rusya: 23
Güney Kore: 27
Macaristan: 29
Litvanya: 36
Kosta Rika: 39
Estonya: 40
İtalya: 44
Hollanda: 47
Türkiye: 48
Slovakya: 48
Fransa: 54
Lüksemburg: 57
İsrail: 57
Brezilya: 58
Norveç: 61
Almanya: 62
Avusturya: 63
Slovenya: 63
Çekya: 65
Yunanistan: 70
Finlandiya: 81
Belçika: 83
Danimarka: 84
Şili: 90
İspanya: 92
İsveç: 105
ABD: 110
İngiltere: 108
Avustralya: 122
Kanada: 130
Portekiz: 139
İzlanda: 161
Kaynak: Haber Merkezi