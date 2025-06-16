En Çok Antidepresan Kullanan Ülkeler Açıklandı: Türkiye'nin Listedeki Sıralaması Şaşırttı

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Ekonomik Kalkınma ve İş Birliği Örgütü'nün (OECD) açıkladığı verilere göre, birçok ülkede her 1.000 kişi başına düşen günlük antidepresan tüketimi istatistikleri hesaplandı. Türkiye ise bu listede üst sıralarda yer alarak, antidepresan kullanımının ne denli yaygınlaştığını gözler önüne serdi.

YILLIK TÜKETİM 60 MİLYON KUTUYU AŞTI

Türkiye’de yılda 60 milyondan fazla antidepresan kutusunun tüketildiği belirtilirken, bu sayı her geçen yıl artış gösteriyor. Uzmanlar, bu durumun bireysel ruh sağlığı sorunlarının yanı sıra toplumsal stres, ekonomik baskı ve yaşam koşullarındaki zorluklarla da ilişkili olduğunu vurguluyor. Peki dünya genelinde antidepresan kullanımı ne durumda? Her 1.000 kişiden kaçı düzenli olarak antidepresan kullanıyor? Türkiye bu sıralamada kaçıncı sırada yer alıyor? İşte detaylar...

Dünyanın en çok antidepresan kullanan ülkeler şu şekilde:

Hindistan: 9

Letonya: 21

Rusya: 23

Güney Kore: 27

Macaristan: 29

Litvanya: 36

Kosta Rika: 39

Estonya: 40

İtalya: 44

Hollanda: 47

Türkiye: 48

Slovakya: 48

Fransa: 54

Lüksemburg: 57

İsrail: 57

Brezilya: 58

Norveç: 61

Almanya: 62

Avusturya: 63

Slovenya: 63

Çekya: 65

Yunanistan: 70

Finlandiya: 81

Belçika: 83

Danimarka: 84

Şili: 90

İspanya: 92

İsveç: 105

ABD: 110

İngiltere: 108

Avustralya: 122

Kanada: 130

Portekiz: 139

İzlanda: 161

Kaynak: Haber Merkezi