Elmastan 10 Bin Kat Daha Değerli... Bu Taş Sadece Türkiye'de Çıkarılıyor

Diaspor taşı, benzersiz renk değiştirme özelliğiyle değerli taşlar arasında dikkat çekiyor ve sadece Türkiye'nin Muğla ilinde çıkarılıyor. Bu nadir taş, ışığa bağlı olarak renk değiştirebilme yeteneği sayesinde diğer değerli taşlardan ayrılıyor.

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Elmastan 10 Bin Kat Daha Değerli... Bu Taş Sadece Türkiye'de Çıkarılıyor

Renk değiştirmesi ile bilinen ve Hollywood ünlüleri tarafından da kullanılan diaspor taşı sadece Türkiye'de bulunuyor. Elmastan 10 bin kat daha değerli olan taş, renk değiştirme özelliğiyle ön plana çıkarken, hem Türkiye'de hem de yurt dışında büyük ilgi görüyor. Elmas ile yarışan diaspor taşının en önemli takipçileri Hollywood ünlülerinden oluşuyor.

Elmastan 10 Bin Kat Daha Değerli... Bu Taş Sadece Türkiye'de Çıkarılıyor - Resim : 1

ELMASTAN DAHA DEĞERLİ DİASPOR TAŞI

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre, mücevher değerindeki taş dünya üzerinde sadece Muğla'da bulundu. Elmastan daha değerli olan taş dünya üzerinde ışığa göre renk değiştirebilen çok az kıymetli taşlardan bili olarak biliniyor. Diaspor taşı, gün ışığında yeşil olurken, mum ışığında da pembe renk olabiliyor. Öte yandan bu iki renk taşın renk skalasında iki uç noktadan beliriyor. Yeşil ve pembe arasındaki birçok ton gün ışığında, ortamdaki ışığa hatta bazen üzerindeki kıyafete göre değişebiliyor.

Elmastan 10 Bin Kat Daha Değerli... Bu Taş Sadece Türkiye'de Çıkarılıyor - Resim : 2

HOLLYWOOD ÜNLÜLERİNİN FAVORİSİ

Diaspor taşı, Türkiye dışında başka bir yerde doğal olarak bulunmuyor ve Hollywood ünlülerinin gözdesi hâline gelmiş durumda. Özellikle bir Türk tasarımcı tarafından tasarlanan diaspor taşından yapılmış bir yüzük, Hollywood'un dikkat çeken yıldızlarından birisi tarafından kullanılarak popülaritesini daha da artırdı. Elmastan 10 Bin Kat Daha Değerli... Bu Taş Sadece Türkiye'de Çıkarılıyor - Resim : 3

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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