Elazığ'da satışa sunuldu, biber görünümlü ama değil: Reçel ve turşu yapılıyor!

Elazığ'da satışa sunulan süs biberi görünümlü domatesler vatandaşların ilgisini çekiyor.

Lezzeti ve aroması ile dikkat çeken biber görünümlü şeker domatese yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, "Bu domatesi ilk defa görüyoruz. Hiç alışkın olmadığımız bir durum. Aldık, tadı güzel, reçel ve turşu olarak tüketeceğiz" dedi.

ŞEKER DOMATES

Şeker domates, domatesin tatlı bir çeşididir. Genellikle diğer domates çeşitlerine göre daha küçük ve daha yuvarlaktır. Kabuk rengi kırmızı, sarı veya turuncu olabilir. Şeker domatesler, normal domateslere göre daha fazla şeker ve daha az asit içerir. Bu nedenle, daha tatlı ve daha az ekşi bir tada sahiptirler.

Şeker domatesler, taze olarak tüketilebileceği gibi, salata, çorba, sos, reçel, marmelat gibi çeşitli yemeklerde de kullanılabilir. Ayrıca, çiğ veya pişirilerek tüketilebilir.

Şeker domateslerin faydaları şunlardır:

- C vitamini, potasyum, likopen gibi besin maddeleri açısından zengindir,

- Antioksidan içeriği yüksektir,

- Kalp sağlığını korur,

- Kanser riskini azaltır,

- Bağışıklık sistemini güçlendirir.

Kaynak: Gerçek Gündem