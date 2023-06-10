Dönümden 1 ton ürün alınıyor: Kilosu 2 bin TL!

Metrekareye düşen gelir bazında oldukça karlı olan ve üreticinin yüzünü güldüren salebin hasadına başlandı.

Son yıllarda Türkiye'de özellikle Ege, Akdeniz ve Karadeniz bölgelerinde yaygın olarak yetiştirilen salep üretimine Trakya çiftçisi de başladı.

KURU SALEBİN KİLOSU 2 BİN TL

Ülkemizde son yıllarda oldukça artan salep üreticisi sayısına rağmen, kuru salebin kilosu yaklaşık 2 bin TL'ye satılıyor.

DÖNÜMDEN 570 KİLO İLE 1 TON ÜRÜN ALINIYOR

Düzgün ekim yapıldığında dönümden 750 kilo ile 1 ton arasında ürün alınabildiği, iklim değişikliğine göre bu verimin 500-600 kiloya kadar düşebileceği bildirildi.

"TİCARİ DEĞERİ YÜKSEK"

Kırklareli Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Aksoy, ticari değeri yüksek olan bu bitki için Pınarhisar ilçesi Evciler köyünde girişimci kadın üreticilere yönelik, Kırklareli İl Özel İdaresi destekli 'Salep Yetiştiriciliği Projesi' yapıldığını söyledi.

"EKİM İŞLEMLERİ BU SENE DE DEVAM EDECEK"

Lüleburgaz ilçesine bağlı Yenidebir köyünde de deneme ekimi yapılan salepte yüksek verim alınmasının üreticileri umutlandırıldığını hatırlatan Aksoy, "Amacı, salep bitkisinin kadın üreticilerimizle tanıştırmak olan İl Özel İdaresi destekli projemizle yumru çoğaltmaya yönelik ekim işlemleri, bu sene de devam ettirilecektir" dedi.

Evciler köyünde gerçekleştirilen salep bitkisinin ilk hasadına, Pınarhisar Tarım ve Orman İlçe Müdürü İbrahim Yılmaz, il ve ilçe müdürlükleri teknik personeli ve üreticiler katıldı.

Kaynak: Gerçek Gündem