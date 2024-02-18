Çaldığı telefonu beğenmedi, geri vermek isterken suçüstü yakalandı

İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde bir yankesici, otobüse binen kadının cebinden telefonunu çaldı, ancak modelini beğenmeyince geri vermeye çalıştı. Yankesici, bu sırada suçüstü yakalandı.

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Çaldığı telefonu beğenmedi, geri vermek isterken suçüstü yakalandı

Olay, İstanbul'un Beşiktaş ilçesindeki Dolmabahçe otobüs duraklarında geçtiğimiz aylarda yaşandı. Bir şahıs, otobüse binen vatandaşları gözüne kestirdi. Yoğunluğu fırsat bilerek vatandaşların ceplerindeki telefonları yankesicilik yoluyla çalan şahıs bu şekilde onlarca kişiyi mağdur etti.

Şikayetlerin artması üzerine Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü Beşiktaş Polis Merkezi Amirliğine bağlı Suç Araştırma Büro ekipleri, çalışma başlattı. Mağdurların ifadelerine başvuran polisi, güvenlik kamera görüntülerini de incelemeye aldı.

Yapılan çalışmalar sonucunda şahsın benzer suçlardan 37 adet suç kaydı olan Celal A. olduğu tespit edildi. Bunun üzerine polis ekipleri, şahıs takibe aldı. Olay günü şahsın otobüs durağında olduğunu ve cerrahi maske taktığını gören polis, göz takibine başladı.

Durağa otobüs geldiği esnada ise hırsız gözünü kestirdiği kadının arkasına geçti. Kadın tam otobüse binip kartını cihaza okuttuğu sırada hırsız, telefonunu yankesicilik yoluyla çaldı.

Telefonu inceleyen hırsız düşük model olduğunu görünce, "Hanımefendi telefonunuz düştü" diyerek geri vermek istedi.

Çaldığı telefonu beğenmedi, geri vermek isterken suçüstü yakalandı - Resim : 1

Kadın telefonu önce almazken, neye uğradığını şaşıran hırsız kendini suçüstü yapan Beşiktaş polisi tarafından yakalandı. Film gibi suçüstü anları ise kameralara anbean yansıdı.

Kaynak: İHA

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