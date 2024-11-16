Bina Yıkımında Molozların Arasından Öyle Bir Şey Çıktı ki... Görenler İnanamadı
Adana'nın Ceyhan ilçesindeki hasarlı bir binanın yıkımı sırasında molozlar arasında bir bukalemun bulundu. Yıkılan binadan çıkan bukalemun şaşkınlık yarattı.
Adana'da Ceyhan ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Muhteşem Evler Sitesi, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar aldı. Yıkım kararı alınan binaya dün sabah saatlerinde bir firmaya ait iş makineleri getirildi.
MOLOZLARIN ARASINDAN BUKALEMUN ÇIKTI
Yıkım sırasında firma yetkilisi Abdurrahman Yıldıran, molozların arasında bir canlının hareket ettiğini fark etti. İş makinelerini durduran ekipler, bulunan canlının bukalemun olduğunu anladı. Bukalemunun bulunduğu yerden alınıp, güvenli bir bölgeye götürülmesinin ardından yıkım devam etti.
Yıldıran, hayatında ilk kez böyle bir durumla karşılaştığını belirterek, sahibini tanımadıkları bukalemunu kurtardıkları için mutlu olduğunu söyledi.
Kaynak: DHA