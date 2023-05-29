Bilenler yemekten asla vazgeçmiyor: Tam bir protein deposu!

Bayburt’ta yağmurların ardından hava sıcaklıklarının artmasıyla vatandaşlar doğada kendiliğinden yetişen protein deposu mantarları topluyor.

Uzmanlar bilinmeyen mantarların toplanmamasını, mantarların da sapından kesilerek toplanmasını istedi.

İÇERİSİNDE; SODYUM, POTASYUM, KARBONHİDRAT VE PROTEİN BULUNUYOR

Demirözü ilçesi Pulum Dağı kırsalında tamamen doğal olarak kendiliğinden büyüyen mantarları toplayan Murat Akdağ, bünyesinde sodyum, potasyum, karbonhidrat ve protein bulunan mantarların geçtiğimiz yıllara göre bu yıl biraz daha az olduğunu söyledi.

KİLOSU 250 TL

Lezzetli mantarın kilosunun 250 TL civarında olduğunu ve çok sarp noktalarda yetiştiğini ifade eden Akdağ, "Göbek mantarı yağmur ve güneş durumuna göre çok büyüyebiliyorlar. Farklı bölgelerde bu mantarın yetiştiğini biliyoruz" dedi.

NASIL PİŞİRİLİR?

Nasıl pişirilmesi gerektiğini açıklayan Akdağ, "Pişirilmesi, tereyağında yumurta ile yapılabiliyor. Kimisi sütte pişiriyor, ters çevirip ızgara veya közün üzerinde, yine içine biraz tereyağı ve tuz serperek yenilebiliyor" ifadelerini kullandı.

"BİLENLER ASLA VAZGEÇMİYORLAR"

Akdağ, "Çok lezzetli bir tadı var. Bilenler yemekten asla vazgeçmiyorlar" diye konuştu.

Kaynak: Gerçek Gündem