Bilecik'te topraktan bereket fışkırdı, çuval çuval topladılar: 'B' vitamini zengini!

Havaların yağışlı gitmesi nedeniyle mantar bolluğu yaşanan Bilecik'te vatandaşlar çuval çuval kanlıca mantarı topladı.

Mantar toplayan Sercan Doğan özellikle yaz yağmurlarının fazla yağması sebebi ile mantar bolluğunun olduğunu ve kanlıca mantarını da özellikle faydalarından dolayı topladıklarını belirtti.

MANTAR

Kanlıca mantarı, Agaricus campestris cinsine ait bir mantar türüdür. Türkiye'de, özellikle Marmara Bölgesi'nde yaygın olarak bulunur. Kanlıca mantarı, beyaz renkli, geniş ve yuvarlak bir şapkaya sahiptir. Şapka üzerinde, kahverengi veya kırmızımsı renkte lekeler bulunur. Sapı, beyaz renkli ve uzundur.

Kanlıca mantarı, lezzetli ve besleyici bir mantar türüdür. İçeriğnde, protein, karbonhidrat, lif, vitamin ve mineraller bulunur. Kanlıca mantarı, özellikle C vitamini, B vitaminleri ve potasyum açısından zengindir.

Kanlıca mantarının faydaları şunlardır:

- Bağışıklık sistemini güçlendirir: Kanlıca mantarı, C vitamini açısından zengindir. C vitamini, bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olan önemli bir vitamindir,

- Kanser riskini azaltabilir. Kanlıca mantarı, antioksidanlar açısından zengindir. Antioksidanlar, hücre hasarını önlemeye yardımcı olur ve kanser riskini azaltmaya yardımcı olabilir,

- Kilo vermeye yardımcı olabilir: Kanlıca mantarı, lif açısından zengindir. Lif, tokluk hissini artırmaya yardımcı olur ve kilo vermeye yardımcı olabilir,

- Kalp sağlığını destekler: Kanlıca mantarı, potasyum açısından zengindir. Potasyum, kan basıncını düşürmeye yardımcı olur ve kalp sağlığını destekler,

- Sindirim sistemini destekler: Kanlıca mantarı, lif açısından zengindir. Lif, sindirim sistemini desteklemeye yardımcı olur.

Kanlıca mantarı, genellikle çiğ olarak salatalarda, pişmiş olarak yemeklerde, haşlanmış olarak çorbalarda ve kızartılarak tüketilebilir.

Kanlıca mantarı toplarken dikkat edilmesi gereken bazı noktalar vardır. Kanlıca mantarı, zehirli mantar türlerine benzeyebilir. Bu nedenle, mantar toplarken dikkatli olunmalı ve deneyimli birinden yardım alınmalıdır. Ayrıca, kanlıca mantarının tazeliğini ve sağlamlığını kontrol etmek için, şapkasına dokunulmalıdır. Şapka yumuşak ve ezilebilir durumdaysa, mantar taze değildir.

Kanlıca mantarı, sonbahar aylarında, özellikle Eylül-Ekim aylarında toplanır.

Derleme: İHA, Gerçek Gündem