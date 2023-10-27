Balıkesir'de hasadı başladı, bu fasulye diğerlerinden farklı: Harmanda kilosu 100 TL!

Balıkesir'in Manyas ilçesinde protein, lif, demir ve potasyum bakımından zengin bir besin olan kazak fasulyesinde hasat başladı. Coğrafi işaretli kazak fasulyesinin harmanda kilosu 100 TL'den alıcı buluyor.

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Balıkesir'de hasadı başladı, bu fasulye diğerlerinden farklı: Harmanda kilosu 100 TL!

Balıkesir'in Manyas ilçesinin dünyaca meşhur kazak fasulyesinde hasat başladı. 1800'lü yıllar da yerleşen ve 1962 yılında tekrar Rusya'ya göç eden Don Kazakları tarafından getirilen kazak fasulyesine BTO tarafından "Manyas Kazak fasulyesi" ismiyle coğrafi işareti almıştı.

Mayıs ayında özellikle Manyas Gölü kıyısında bulunan Kocagöl, Akçaova, Salur, Kızıksa ve Hamamlı Mahallelerinde ekimi yapılan kazak fasulyesi tarladan sökülerek harmana getirilerek kuruması için yayılıyor. Sonrasında ise makina aracılığı ile kozalarından çıkarılarak yaklaşık bir hafta süre ile kurutulup, satışa sunuluyor.

"HARMANDA KİLOSU 100 TL"

Hasada ilişkin İHA'ya konuşan Manyas Ziraat Odası Başkanı Kudret Özden, kazak fasulyesinin harmanda daha satılmaya başlandığını, toptan satışlarda 80-85 lira, perakende satışlar da ise kilosunun 100 liradan satışa sunulduğunu söyledi.

Balıkesir'de hasadı başladı, bu fasulye diğerlerinden farklı: Harmanda kilosu 100 TL! - Resim : 1

KAZAK FASULYESİ

Kazak fasulyesi, bilimsel adı Phaseolus vulgaris olan, baklagil ailesine ait bir bitki türüdür. Arpa fasulyesi olarak da bilinir. Kazak fasulyesi, Orta Asya'ya özgü bir bitkidir, ancak günümüzde dünyanın birçok yerinde yetiştirilmektedir.

Kazak fasulyesi, küçük, yuvarlak, koyu kahverengi tohumlara sahiptir. Tohumlar, olgunlaştığında kahverengiden siyaha renk değiştirir. Kazak fasulyesi, tatlı ve lezzetli bir tada sahiptir.

Kazak fasulyesi, protein, lif, demir ve potasyum bakımından zengin bir besindir. Ayrıca, B vitaminleri ve K vitamini içerir.

Kazak fasulyesi, çeşitli şekillerde tüketilebilir. En yaygın tüketim şekilleri arasında haşlama, fırınlama, kızartma ve salata yapmak sayılabilir. Kazak fasulyesi, çorba ve güveçlerde de kullanılabilir.

Kazak fasulyesinin faydaları arasında şunlar sayılabilir:

- Bağışıklık sistemini güçlendirme: Kazak fasulyesi, protein ve demir bakımından zengindir, bu da bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olur,

- Sindirim sistemini destekleme: Kazak fasulyesi, lif bakımından zengindir, bu da sindirim sistemini desteklemeye yardımcı olur,

- Kalbi koruma: Kazak fasulyesi, potasyum bakımından zengindir, bu da kalp sağlığını korumaya yardımcı olur,

- Kanser riskini azaltma: Kazak fasulyesi, antioksidanlar bakımından zengindir, bu da kanser riskini azaltmaya yardımcı olabilir,

Kazak fasulyesi, sağlıklı ve besleyici bir besindir. Diyetinize ekleyerek birçok fayda sağlayabilirsiniz.

Kaynak: Gerçek Gündem

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