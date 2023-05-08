Balıkesir'de dünyanın en hızlı kuşu yaralı bulundu!

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde dünyanın en hızlı kuşu olarak bilinen ve havada yatay hızı saatte 180 kilometreye, avlanırken ise dalış hızı saatte 320 kilometreye kadar çıkabilen gökdoğan, yaralı olarak bulundu.

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Balıkesir'de dünyanın en hızlı kuşu yaralı bulundu!

Balıkesir Burhaniye'de yaralı bulunan gökdoğan (Falco peregrinus) kuşu, Kazdağları Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği’ne teslim edilirken, Edremit’te hemen tedavi altına alındı.

Veteriner hekimler, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Edremit Sokak Hayvanları Tedavi Merkezi’nde yapılan muayene ve yapılan dijital röntgen tetkikleri sonucu kuşun sağ bacak kemiğinde (femur) kırık tespit ettiler.

TEDAVİSİNE BAŞLANDI

Gökdoğanın tedavisine başlandığı ve iyileşme süreci sonunda tekrar doğal yaşam alanına bırakılacağı açıklandı.

Kaynak: Gerçek Gündem

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