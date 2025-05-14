Bakanlıktan Bedava Kore Gezisi: Gençlik Programı Başvuruları Açıldı! İşte Şartlar
Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın finanse ettiği Türkiye-Güney Kore Gençlik Kültür Değişimi Programı kapsamında, 18-25 yaş arası üniversite öğrencileri Seul’de kültürel ve akademik etkinliklere katılma şansı yakalayacak. Başvurular 11 Mayıs’a kadar devam ediyor.
Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilen yeni uluslararası gençlik programı kapsamında, Türk ve Koreli gençler kültürel köprü kurmak için Seul’de bir araya geliyor. "Türkiye-Güney Kore Gençlik Kültür Değişimi Programı", iki ülke arasındaki dostluk ilişkilerini güçlendirmeyi ve gençler arasında kalıcı kültürel bağlar oluşturmayı amaçlıyor.
GENÇLER SEUL YOLCUSU
Tamamen bakanlık tarafından finanse edilen bu prestijli program, Türk gençlerine Güney Kore’yi yakından tanıma, kültürel ve akademik paylaşımda bulunma fırsatı sunuyor.
Program süresince katılımcılar;
Güney Kore’nin kültürel ve tarihi mirasını keşfedecek,
Gönüllülük projelerine katılacak,
Kültürel söyleşiler ve atölye çalışmalarına dahil olacak,
Kore mutfağını deneyimleyip, kültürel diplomasi kapsamında çeşitli tematik etkinliklerde yer alacaklar.
KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR? İŞTE KATILIM ŞARTLARI
Programa başvurmak isteyen gençler için başvuru ekranı açıldı. Adaylarda aranan temel koşullar ise şöyle:
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
18-25 yaş aralığında bulunmak
Üniversite öğrencisi olmak
İngilizce bilgisine sahip olmak
Asım Gültekin Gençlik Merkezi’nin Instagram hesabını takip etmek
Son başvuru tarihi: 11 Mayıs Pazar, saat 23:59
Başvurular online olarak alınacak. Tüm başvuru belgelerini eksiksiz tamamlayan adaylar, komisyon değerlendirmesinin ardından mülakata davet edilecek. Mülakata katılmaya hak kazanan isimler, 12-14 Mayıs tarihleri arasında Gençlik Merkezi’nin sosyal medya hesaplarından ilan edilecek.
KÜLTÜREL DİPLOMASİDE YENİ ADIM
Projenin odaklandığı başlıca temalar arasında; tarihî bağlar, dil ve kültür ortaklıkları, aile yapısı ve günlük yaşam, gastronomi deneyimi, akademik iş birlikleri ve uluslararası dayanışma bulunuyor. Gençler bu sayede hem kişisel gelişimlerine katkı sunacak hem de iki ülke arasında kültürel anlayışı ve dostluk bağlarını güçlendirecek.
Kaynak: Haber Merkezi