Asla Buzluğa Girmemesi Gereken Meyveler Belli Oldu! Dondurunca Anında Bozuluyor

Uzmanlara göre bazı meyveler dondurulduğunda hem dokusunu hem de tadını tamamen kaybediyor. Çözüldüğünde süngerimsi ve sağlıksız bir hale gelen bu 7 meyvenin listesi herkesi şaşırtıyor.

Son Güncelleme:
Asla Buzluğa Girmemesi Gereken Meyveler Belli Oldu! Dondurunca Anında Bozuluyor
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Yaz meyvelerini kışa saklamak ya da sıcak günlerde serinlemek için birçok kişi dondurma yöntemini tercih ediyor. Ancak uzmanlara göre bazı meyveler dondurulduğunda hem dokusunu hem de tadını kaybediyor, hatta sağlıksız bir hal alabiliyor. İşte dondurulmaması gereken 7 meyve…

KARPUZ VE KAVUN

Su oranı yüksek olan karpuz ve kavun, dondurulduğunda süngerimsi ve lapa gibi bir yapıya dönüşüyor. Çözüldüğünde tazeliğini kaybediyor ve salata ya da taze sunum için uygun olmuyor.

SALATALIK

Botanik olarak meyve sınıfında olan salatalık da dondurulduğunda çıtırlığını kaybediyor. Çözülünce süngerimsi bir hal aldığı için taze tüketimde tavsiye edilmiyor.

Asla Buzluğa Girmemesi Gereken Meyveler Belli Oldu! Dondurunca Anında Bozuluyor - Resim : 1

MUZ

Muz, kabuksuz ve bütün halde dondurulduğunda çözüldüğünde lapa gibi oluyor. Ancak dilimlenerek, püre haline getirilerek veya smoothie yapımında kullanılmak üzere dondurulabiliyor.

NARENCİYELER

Portakal, mandalina, limon ve greyfurt gibi narenciyeler dondurulduğunda hücre duvarları parçalanıyor. Çözülünce pörsüyüp lezzet kaybı yaşıyor. Buna rağmen kabukları rendelenip saklanabiliyor.

ELMA VE ARMUT

Elma ve armut, bütün halde dondurulduğunda çözüldüğünde yumuşak ve lapa gibi oluyor. Ancak önceden püre haline getirildiğinde ya da pişirilmiş tatlıların içinde dondurulduğunda sorun yaşanmıyor.

ÜZÜM

Üzüm taze tüketim için dondurmaya uygun değil çünkü çözüldüğünde yumuşayıp sulanıyor. Buna karşın dondurulmuş hali serinletici atıştırmalık ya da buz alternatifi olarak kullanılabiliyor.

Asla Buzluğa Girmemesi Gereken Meyveler Belli Oldu! Dondurunca Anında Bozuluyor - Resim : 2

UZMANLAR UYARIYOR

Beslenme uzmanları, bu meyvelerin yanlış saklama koşullarında hem besin değerini kaybettiğini hem de tüketim açısından cazibesini yitirdiğini belirtiyor. Meyveleri kışa hazırlamak isteyenlerin, dondurmaya uygun türleri seçmesi öneriliyor.

Zehir Zemberek Sözlerle İstifa Etmişti! CHP İstanbul'a Kayyım Olarak Atanan Gürsel Tekin Kimdir? CHP İçin Ne Demişti?Zehir Zemberek Sözlerle İstifa Etmişti! CHP İstanbul'a Kayyım Olarak Atanan Gürsel Tekin Kimdir? CHP İçin Ne Demişti?Güncel

WhatsApp Kullanan Herkes Tehlikede: Şok Güvenlik Açığı Tespit Edildi! "Hemen Güncelleyin"WhatsApp Kullanan Herkes Tehlikede: Şok Güvenlik Açığı Tespit Edildi! "Hemen Güncelleyin"Yaşam

Kaynak: Haber Merkezi

Son Güncelleme:
Tapu Sahipleri Dikkat! Bakanlıktan ‘45’ Gün Uyarısı Yapıldı: Başvuru Yapmayanların Arazileri Alınıp Kiraya Verilecek Tapu Sahiplerine '45 Gün' Uyarısı
Akaryakıt Tabelalarında Zam Sürprizi! Benzin ve Motorin Fiyatları Değişti: 2 Eylül 2025 Günü Benzin ve Mazot Fiyatları Ne Kadar Oldu? Tabelada Zam Sürprizi! Fiyatlar Değişti
WhatsApp Kullanan Herkes Tehlikede: Şok Güvenlik Açığı Tespit Edildi! "Hemen Güncelleyin" WhatsApp Kullanan Herkes Tehlikede: Şok Güvenlik Açığı Tespit Edildi! "Hemen Güncelleyin"
Kadınların Hoşlandıklarında Verdiği 7 Gizli İşaret! Erkeklerin Çoğu Fark Etmiyor Kadınların Hoşlandıklarında Verdiği 7 Gizli İşaret! Erkeklerin Çoğu Fark Etmiyor
ÇOK OKUNANLAR
Kurtlar Vadisi’nin Racon Babası Memati’nin Biricik Aşkıydı! Didem Taslan Estetikle Bambaşka Birine Dönüştü Estetikle Bambaşka Biri Oldu
CHP İstanbul Kongresi İptal! Özgür Çelik ve Yönetim Görevden Alındı Kayyım Olarak Atanan Gürsel Tekin'den İlk Açıklama
Şamil Tayyar ile Cem Küçük Birbirine Girdi! Canlı Yayında Şok Sözler: 'Mahkeme Başkanı Değilsin, Hüküm Veremezsin' Şamil Tayyar ile Cem Küçük Birbirine Girdi
Galatasaray’da Kritik Toplantı Sona Erdi! Barış Alper Yılmaz İçin Son Karar Verildi: Kalacak Mı Gidecek Mi? Barış Alper Yılmaz İçin Son Karar Verildi
Antalya'da Acı Olay: Evde Unuttuğu Anahtar Sonu Oldu Evde Unuttuğu Anahtar Sonu Oldu