Asla Buzluğa Girmemesi Gereken Meyveler Belli Oldu! Dondurunca Anında Bozuluyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Yaz meyvelerini kışa saklamak ya da sıcak günlerde serinlemek için birçok kişi dondurma yöntemini tercih ediyor. Ancak uzmanlara göre bazı meyveler dondurulduğunda hem dokusunu hem de tadını kaybediyor, hatta sağlıksız bir hal alabiliyor. İşte dondurulmaması gereken 7 meyve…

KARPUZ VE KAVUN

Su oranı yüksek olan karpuz ve kavun, dondurulduğunda süngerimsi ve lapa gibi bir yapıya dönüşüyor. Çözüldüğünde tazeliğini kaybediyor ve salata ya da taze sunum için uygun olmuyor.

SALATALIK

Botanik olarak meyve sınıfında olan salatalık da dondurulduğunda çıtırlığını kaybediyor. Çözülünce süngerimsi bir hal aldığı için taze tüketimde tavsiye edilmiyor.

MUZ

Muz, kabuksuz ve bütün halde dondurulduğunda çözüldüğünde lapa gibi oluyor. Ancak dilimlenerek, püre haline getirilerek veya smoothie yapımında kullanılmak üzere dondurulabiliyor.

NARENCİYELER

Portakal, mandalina, limon ve greyfurt gibi narenciyeler dondurulduğunda hücre duvarları parçalanıyor. Çözülünce pörsüyüp lezzet kaybı yaşıyor. Buna rağmen kabukları rendelenip saklanabiliyor.

ELMA VE ARMUT

Elma ve armut, bütün halde dondurulduğunda çözüldüğünde yumuşak ve lapa gibi oluyor. Ancak önceden püre haline getirildiğinde ya da pişirilmiş tatlıların içinde dondurulduğunda sorun yaşanmıyor.

ÜZÜM

Üzüm taze tüketim için dondurmaya uygun değil çünkü çözüldüğünde yumuşayıp sulanıyor. Buna karşın dondurulmuş hali serinletici atıştırmalık ya da buz alternatifi olarak kullanılabiliyor.

UZMANLAR UYARIYOR

Beslenme uzmanları, bu meyvelerin yanlış saklama koşullarında hem besin değerini kaybettiğini hem de tüketim açısından cazibesini yitirdiğini belirtiyor. Meyveleri kışa hazırlamak isteyenlerin, dondurmaya uygun türleri seçmesi öneriliyor.

Kaynak: Haber Merkezi