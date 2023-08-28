Artvin'de üretildi, kilosu 55 bin TL'ye satıldı!

Artvin merkeze bağlı Taşlıca köyündeki bu yıl 3.'sü düzenlenen "Hatila Bal Şenliği" renkli görüntülere sahne oldu.

Köylünün en büyük gelir kaynağı odun ve bal olurken, festivalin içeriği de bal ve odun üzerine gerçekleşti. Festivalin en çok ilgi gören bölümü ise bal ağasının seçilmesi oldu.

KİLOSU 55 BİN TL'YE SATILDI

1 kilogramlık Hatila balı açık arttırma ile satılığa çıkartıldı. Açık arttırmada balı en yüksek teklif olan 55 bin lira veren Yücel Demirci aldı. Demirci, aynı zamanda festivalin bal ağası seçilirken, geçtiğimiz yıl 17 bin liraya ile yine bal ağası seçilmişti.

"BAL SAĞIMINI YAPTIK"

Taşlıca Köyü Muhtarı Ümit Akalın, festivalin amacının coğrafi işaretli Hatila balının tanıtımını yapmak olduğunu söyledi.

Coğrafi işretli ballarının tüm evlere girmesini arzuladıklarını kaydeden Akalın, "Tanıtım için 3 yıldır şenlik düzenliyoruz. Bu yıl ki bal sezonu Ağustos ayının ilk haftasında bitti. Bal sağımını yaptık. Mahsullerimizi aldık. Rekolte geçtiğimiz yıllara göre biraz düşük, istediğimiz gibi olmadı ama biz çalışmaya devam ediyoruz. İnşallah gelecek yıllarda daha verimli sezonlar geçireceğiz" dedi.

HATİLA VADİSİNDE BİN 349 ÇEŞİT BİTKİ VAR

Hatila vadisinde bin 349 çeşit bitki olduğuna atıfta bulunan Akalın, bölgenin zengin bir floraya sahip olması ballarının kalitesini artırdığını söyledi.

Kaynak: Gerçek Gündem