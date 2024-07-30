Araç Sahipleri Dikkat: Ödemeyenin Kapısına Haciz Gelecek!

Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren ödeme süreci yarın sona eriyor. Zamanında ödemeyenlere yüzde 4,5 gecikme faizi uygulanacak. İşte detaylar...

Araç Sahipleri Dikkat: Ödemeyenin Kapısına Haciz Gelecek!

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödemelerinin son tarihi 31 Temmuz Çarşamba günü olarak belirlendi. Bu tarihe kadar yapılmayan ödemeler için aylık yüzde 4,5 gecikme faizi uygulanacak ve vergi dairesi tarafından e-haciz işlemi başlatılabilecek.

ÖDEME YÖNTEMLERİ

MTV ödemeleri vergi daireleri, PTT ve banka şubelerinden yapılabiliyor. Ayrıca dijital vergi dairesi, bankaların internet siteleri ya da mobil uygulamalardan da ödeme yapmak mümkün.

1. Anlaşmalı Bankalar ve Şubeler:

Banka şubelerine başvurarak veya internet bankacılığı üzerinden plaka bilginizi girerek borcunuzu sorgulayabilir ve ödeyebilirsiniz.

2. Vergi Daireleri:

MTV’yi tahsile yetkili vergi dairesi müdürlüklerine başvurarak ödeme yapabilirsiniz.

3. PTT Şubeleri:

PTT şubeleri aracılığıyla ödeme yapabilirsiniz.

4. Dijital Yöntemler:

Gelir İdaresi Başkanlığı Mobil Uygulamaları: iOS ve Android cihazlar için mobil uygulamaları kullanarak ödeme yapabilirsiniz.

Gib.gov.tr: Gib.gov.tr üzerindeki “Borç Sorgulama ve Ödeme” bölümüne 02:00 – 22:00 saatleri arasında giriş yaparak kredi kartı ve banka kartı ile ödeme yapabilirsiniz.

ivd.gib.gov.tr: Gelir İdaresi Başkanlığı’nın ivd.gib.gov.tr adresindeki MTV ve trafik para cezası ödeme bölümünden vergi borcunuzu ödeyebilirsiniz.

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