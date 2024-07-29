Pirincin Bütün Lezzetini Yok Ediyor! Pilav Yaparken Sakın İçine Eklemeyin

Pilavınızı gerçekten lezzetli hale getirmek istiyorsanız, bazı önemli ipuçlarına dikkat etmeniz gerekiyor.



Türkiye'de en çok tüketilen besinler arasında en üst sıralarda yer alan pirinç, çoğu zaman pilav şeklinde hazırlanıyor. Hemen hemen herkes tarafından birçok kez yapılan pirinç pilavını ustalıkla yapmak ise oldukça güç.



KENDİ TAVUK SUYUNUZU EVDE HAZIRLAYABİLİRSİNİZ



Marketlerden aldığınız et veya tavuk suyunun genellikle pilavın tadını artırmak yerine, lezzetini gölgede bırakabileceğini bilmelisiniz. Bunun yerine, kendi hazırladığınız tavuk suyunu kullanmak pilavınıza mükemmel bir tat katacaktır.







Ev Yapımı Tavuk Suyu Nasıl Yapılır?

Gerekli Malzemeler:

2 kg tavuk kemiği

3 litre soğuk su

1 adet soğan

1 adet havuç

1 adet kereviz sapı

1 adet pırasa

Bir tutam tane karabiber

Birkaç dal maydanoz (saplarıyla birlikte)

1 adet defne yaprağı

Biraz taze kekik







Hazırlık:

Tavuk kemiklerini büyük bir tencereye yerleştirin.

Üzerine soğuk suyu ekleyin.

Soğanı, havucu, kereviz sapını ve pırasayı doğrayarak tencereye ilave edin.

Karabiber, maydanoz, defne yaprağı ve kekiği de ekleyin.

Karışımı kaynamaya bırakın. Kaynadıktan sonra, kısık ateşte 1-2 saat pişirin.

Suyu süzün ve soğumaya bırakın. Artık pilavlarınıza lezzet katmaya hazır!











