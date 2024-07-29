Pirincin Bütün Lezzetini Yok Ediyor! Pilav Yaparken Sakın İçine Eklemeyin

Birçok yemekle birlikte tüketildiğinden dolayı pilav, Türk mutfağının en çok tercih edilen yiyeceği konumunda. Ancak sıklıkla tercih edilen pilavı ustalıkla yapmak için oldukça önemli detaylara hakim olmak gerekiyor. Usta aşçılar, pilav yaparken en çok yapılan hataları belirterek, uyarılarda bulundu.

Pirincin Bütün Lezzetini Yok Ediyor! Pilav Yaparken Sakın İçine Eklemeyin

Pilavınızı gerçekten lezzetli hale getirmek istiyorsanız, bazı önemli ipuçlarına dikkat etmeniz gerekiyor.

Türkiye'de en çok tüketilen besinler arasında en üst sıralarda yer alan pirinç, çoğu zaman pilav şeklinde hazırlanıyor. Hemen hemen herkes tarafından birçok kez yapılan pirinç pilavını ustalıkla yapmak ise oldukça güç.

KENDİ TAVUK SUYUNUZU EVDE HAZIRLAYABİLİRSİNİZ

Marketlerden aldığınız et veya tavuk suyunun genellikle pilavın tadını artırmak yerine, lezzetini gölgede bırakabileceğini bilmelisiniz. Bunun yerine, kendi hazırladığınız tavuk suyunu kullanmak pilavınıza mükemmel bir tat katacaktır.

Pirincin Bütün Lezzetini Yok Ediyor! Pilav Yaparken Sakın İçine Eklemeyin - Resim : 1

Ev Yapımı Tavuk Suyu Nasıl Yapılır?

Gerekli Malzemeler:

2 kg tavuk kemiği
3 litre soğuk su
1 adet soğan
1 adet havuç
1 adet kereviz sapı
1 adet pırasa
Bir tutam tane karabiber
Birkaç dal maydanoz (saplarıyla birlikte)
1 adet defne yaprağı
Biraz taze kekik

Pirincin Bütün Lezzetini Yok Ediyor! Pilav Yaparken Sakın İçine Eklemeyin - Resim : 2

Hazırlık:

Tavuk kemiklerini büyük bir tencereye yerleştirin.
Üzerine soğuk suyu ekleyin.
Soğanı, havucu, kereviz sapını ve pırasayı doğrayarak tencereye ilave edin.
Karabiber, maydanoz, defne yaprağı ve kekiği de ekleyin.
Karışımı kaynamaya bırakın. Kaynadıktan sonra, kısık ateşte 1-2 saat pişirin.
Suyu süzün ve soğumaya bırakın. Artık pilavlarınıza lezzet katmaya hazır!






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