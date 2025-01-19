Antalya'ya Kış Uğramadı, Bozayı Ailesini Uyku Tutmadı

Antalya Doğal Yaşam Parkı'nda yaşayan bozayı ailesi, kış uykusuna yatmak yerine mevsime özgü miskinlikleriyle dikkat çekti. Antalya’nın ılıman kış iklimi, ayıların doğal alışkanlıklarını değiştirirken, onların rahat tavırları ziyaretçilerin ilgisini topladı.

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Antalya’nın Kepez ilçesinde, 650 dönümlük orman alanına yayılan Antalya Doğal Yaşam Parkı, 127 türden yaklaşık 1400 hayvana ev sahipliği yapıyor. Bu canlılar arasında yer alan ve 7 üyeden oluşan bozayı ailesi, ılık havaların etkisiyle kış uykusu yerine günlerini keyifle geçiriyor. Antalya’nın yumuşak kış koşulları, ayıların geleneksel kış davranışlarını değiştirdi.

Antalya'ya Kış Uğramadı, Bozayı Ailesini Uyku Tutmadı - Resim : 1

KIŞ UYKUSU YERİNE MİSKİNLİK DÖNEMİ

Doğal Yaşam Parkı Müdürü Aygül Arsun, parkın en ilgi çeken sakinlerinden olan bozayı ailesinin isimleriyle çağrıldığını ve hepsinin bakıcılarıyla özel bir bağ kurduğunu belirtti. Ayıların serin havaları sevdiğini ifade eden Arsun, yaz aylarında genellikle havuzda serinleyen bu sevimli devlerin, kış aylarında ise ılık güneş altında miskinleşerek vakit geçirdiklerini dile getirdi.

Antalya'ya Kış Uğramadı, Bozayı Ailesini Uyku Tutmadı - Resim : 2

ZİYARETÇİLERDEN YOĞUN İLGİ

Arsun, “Ayılar biliyorsunuz kışın uykuya yatan canlılar. Fakat Antalya'nın ılık kış iklimi onları uykuya yatırmıyor. Tipik bir kış uykusu görmüyoruz ama biraz daha rehavette geçiriyorlar. Bu kendilerini bırakmış miskin halleri de ziyaretçilerin ilgisini çekiyor” dedi.

Antalya'ya Kış Uğramadı, Bozayı Ailesini Uyku Tutmadı - Resim : 3

Teddy, Bobo, Tembel, Küçük Ayı, Gözlüklü, Maya ve Büyükbaba isimleri verilen bozayı ailesi, miskin halleriyle ziyaretçileri büyülerken, havalar ısındığında ise canlanıp havuz kenarında güreşerek sosyal davranışlar sergiliyor.

Kaynak: DHA

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