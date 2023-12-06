Adana’da ‘Sibirya suçulluğu’ yaralı bulundu

Türkiye’de nadir görülen ’Sibirya suçulluğu’ cinsi kuş, yaralı olarak Adana’da bir federasyonun balkonuna kondu. Federasyonun başkanı kuşu tedavi ettirip Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.

Adana’da ‘Sibirya suçulluğu’ yaralı bulundu

Türkiye’de ilk kez 2021 yılında Hatay’ın Samandağ ilçesindeki Milleyha Sulak Alanı’nda Sibirya suçulluğu görüntülendi.

Türkiye’de nadir görülen kuş, geçtiğimiz gün akşam saatlerinde merkez Çukurova ilçesine bağlı Turgut Özal Bulvarı’nda Anadolu Muhtarlar Federasyonu’nun balkonuna kondu. Güzelyalı Mahalle Muhtarı ve Anadolu Muhtarlar Federasyonu Başkanı Göktürk Güngör, balkona kuşun geldiğini fark edip dışarı çıktığında, gagası kırılmış ve yaralı bir kuş gördü.

KUŞU TEDAVİ ETTİRDİ

Kuşu alıp veterinere götüren Güngör, veterinerde kuşun Türkiye’de nadir görülen ‘Sibirya suçulluğu’ cinsi olduğunu öğrendi. Kuşun veterinerdeki tedavisinin ardından Güngör, kuşu alıp evine gitti ve sabah saatlerinde Doğa Koruma ve Milli Parklar 7. Bölge Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. Ekipler ise kuşu gelip teslim alarak, doğaya bıraktı.

Kuşu teslim etmeden önce İhlas Haber Ajansı’na konuşan muhtar Göktürk Güngör, “Toplantı yaparken balkona kuşun geldiğini fark ettim. Dışarı çıktığımda ise gagası kırılmış ve yaralı bir kuş gördüm. Cinsi değişik olduğu için şaşırdım ve hemen veterinere götürdüm. Veteriner de kuşun Türkiye’de nadir görülen Sibirya suçulluğu olduğunu öğrendim. Çok şaşırdım. Bizim 1 gece misafirimiz oldu. Bugün de ekiplere teslim edeceğiz” dedi.

Öte yandan muhtar Güngör, kuşun çok uysal olduğunu ve kendisini sevdirdiğini söyledi.

Kaynak: İHA

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