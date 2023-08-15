25 hastalığa faydası olduğu biliniyor... Bu yağın litresi 35 bin TL!

Ordu'nun Kabadüz ilçesinde yaşayan kuzenler Rıfat Akpınar ve Zeliha Güzelordu, tıbbi nane yetiştiriyor.

Bin 500 rakımlı yaylada 3 dönüm arsa üzerinde tıbbi nane üreten Rıfat Akpınar ve kuzeni Zeliha Güzelordu, ilk olarak kendi rahatsızlıkları için lavanta üretimine karar verdi. Ardından istedikleri verimi alamayan Akpınar ve Güzelordu, sonrasında yaptıkları araştırmaların neticesinde tıbbi nane üretimine karar verdi. Ordu’da tek olarak üretim yapan ikili, elde ettiklerin ürünlerin kalitesinden memnun kalınca farklı sektörlerden talep aldı.

ALMANLARIN ÜRETTİĞİNDEN DAHA KALİTELİ

Almanların ürettiği tıbbi nane yağından daha kaliteli üretim yaptıklarını ileri süren Akpınar ve Güzelordu, 400 kilogram yaş naneden 1,2 litre yağ çıktığını, yağın litresinin ise 35 bin liradan satıldığını belirtiyor.

"25 HASTALIĞA FAYDASI OLDUĞU BİLİNİYOR"

Yaylada kuzeni ile birlikte nane tıbbi nane üretimi yaptıklarını belirten Rıfat Akpınar, "Kabadüz ilçesinde bin 500 rakımlı yaylada nane yetiştiriciliği yapıyorum. Bu tıbbi nanenin mentol oranı yüksek ve özellikle yüksek rakımda yetiştirmemizin sebebi ise tamamen ilaçtan arınmış, ilaç sektörü için ürettiğimiz bir malzeme. Kuru, yaş ve yağ olarak veriyoruz. Malzeme kanser hastalarının, kemoterapi alan hastaların birçok rahatsızlıklarına iyi geliyor ve bunların dışında göğüs ve beyin hastalıkları gibi rahatsızlıklarda 25 değişik faydası var" diye konuştu.

NANE YAĞI

Nane yağı, nane bitkisinin yapraklarından elde edilen uçucu bir yağdır. Nane yağı, güçlü bir aromaya sahiptir ve birçok sağlık yararına sahiptir. Nane yağı, soğuk algınlığı, baş ağrısı, mide bulantısı, kas ağrıları ve sindirim problemleri gibi birçok rahatsızlığın tedavisinde kullanılmaktadır. Nane yağı, ayrıca, stres ve kaygıyı azaltmaya, konsantrasyonu artırmaya ve uykuya yardımcı olmaktadır. Nane yağı, topikal olarak uygulanabilir veya aromaterapide kullanılabilir. Nane yağının yan etkileri nadirdir, ancak bazı kişilerde ciltte kızarıklık, kaşıntı veya tahrişe neden olabilir. Nane yağını kullanmadan önce, mutlaka bir doktora danışınız.

Kaynak: Gerçek Gündem