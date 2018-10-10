Bir Zamanlar Çukurova 5. bölüm 2. fragmanı

Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni fragmanı yayınlandı. ATV'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın 5. bölümünün 2. fragmanı yayınlandı.

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