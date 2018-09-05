Hande Erçel'in eski görüntüleri olay oldu!
Güzel oyuncu Hande Erçel'in 2012 yılındaki görüntüleri ortaya çıktı. Hande Erçel'in, sevgilisi Murat Dalkılıç'ın eski eşi Merve Boluğur'un magazin haberini sunduğu görüntüleri sosyal medya büyük ilgi gördü.
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