Van'da su kesintisi!
Van Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü, Edremit ilçesindeki bazı mahallelerde zorunlu su kesintisine gidileceğini duyurdu.
VASKİ Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, Edremit ilçesindeki bazı mahallelerde zorunlu su kesintisine gidileceği duyuruldu.
Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Edremit ilçesi Esentepe Mahallesi konutlarını besleyen 500’lük isale hattında meydana gelen ani arıza nedeniyle Esentepe, Doğanlar ve Ayazpınar mahallelerinde 18 Ocak 2023 Çarşamba günü sabah saat 08.00 ile gece saat 00.00 saatleri arasında zorunlu su kesintisine gidilecektir. Yapılacak çalışmanın hızlı ve programlı bir şekilde tamamlanması için gerekli tüm tedbirler alınmıştır. Arızanın onarılmasıyla birlikte sular verilecektir. Vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için tedbirli olmaları gerekmektedir."
Kaynak: İHA
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