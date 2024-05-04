Üç Fidan Bursa'da anılacak

Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Arslan için Nilüfer Belediyesi ve Nilüfer Kent Konseyi'nin düzenlediği "Üç Fidan Anma Etkinliği" ile anılacak.

Üç Fidan Bursa'da anılacak

Mayıs 1972'de idam edilen 68 kuşağı önderlerinden Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Arslan 5-6 Mayıs günlerinde Nilüfer Belediyesi ve Nilüfer Kent Konseyi'nin düzenlediği "Üç Fidan Anma Etkinliği" ile anılacak.

Üç Fidan Bursa'da anılacak - Resim : 1

'DENİZLERE ÇIKAR SOKAKLAR'

Üç Fidan Gençlik Parkı'ndaki buluşmanın ardından 18.30'daki açılış konuşmaları sonrasındaki "Denizlere Çıkar Sokaklar" başlıklı söyleşide Oktay Kaynak, Celal Beşiktepe ve Hacı Tonak konuşacak. 20.00'de ise Grup Kucaklaşma bir resital verecek. Üç Fidan'ın anması 6 Mayıs sabaha karşı 05.30'daki "Üç Fidan İçin Şafak Nöbeti" ile sona erecek.

Üç Fidan Bursa'da anılacak - Resim : 2

Kanal D'den Show TV'nin Bahar dizisine iddialı rakip! Dizinin adı duyuruldu Kanal D'den Show TV'nin Bahar dizisine iddialı rakip! Dizinin adı duyuruldu
Salon bitkilerinin çok daha canlı olmasını sağlayan 5 öneri. Çiçekçiler hep gizliyor Salon bitkilerinin çok daha canlı olmasını sağlayan 5 öneri. Çiçekçiler hep gizliyor
Enerji alanında düzenlemeler içeren 16 maddelik Maden Kanunu teklifi TBMM'de kabul edildi Enerji alanında düzenlemeler içeren 16 maddelik Maden Kanunu teklifi TBMM'de kabul edildi
'SGK Sağlık Uygulama Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ' Resmi Gazete'te yayımlandı 'SGK Sağlık Uygulama Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ' Resmi Gazete'te yayımlandı
ÇOK OKUNANLAR
Meteoroloji'den fırtına uyarısı! Çok fena geliyor Meteoroloji'den fırtına uyarısı! Çok fena geliyor
Nefesler tutuldu: Galatasaray, şampiyonluk maçına çıkıyor! Galatasaray, şampiyonluk maçına çıkıyor!
Galatasaray'da istifa! Galatasaray'da istifa!
Uzmanı açıkladı, tek tek sıraladı: Memur ve emekli maaşlarında büyük tehlike! Memur ve emekli maaşlarında büyük tehlike!
Nisan ayında 445 kilogram uyuşturucu yakalandı Nisan ayında 445 kilogram uyuşturucu yakalandı