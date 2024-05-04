Üç Fidan Bursa'da anılacak

Mayıs 1972'de idam edilen 68 kuşağı önderlerinden Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Arslan 5-6 Mayıs günlerinde Nilüfer Belediyesi ve Nilüfer Kent Konseyi'nin düzenlediği "Üç Fidan Anma Etkinliği" ile anılacak.

'DENİZLERE ÇIKAR SOKAKLAR'

Üç Fidan Gençlik Parkı'ndaki buluşmanın ardından 18.30'daki açılış konuşmaları sonrasındaki "Denizlere Çıkar Sokaklar" başlıklı söyleşide Oktay Kaynak, Celal Beşiktepe ve Hacı Tonak konuşacak. 20.00'de ise Grup Kucaklaşma bir resital verecek. Üç Fidan'ın anması 6 Mayıs sabaha karşı 05.30'daki "Üç Fidan İçin Şafak Nöbeti" ile sona erecek.