Trabzon'da Yol Göle Döndü

Trabzon'u vuran sağanak yağış, Karadeniz Sahil Yolu'nu adeta bir göle çevirdi. Sürücüler, suyla dolan yollarda ilerlemeye çalışırken büyük zorluk yaşadılar.

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Kentte akşam saatlerinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu'nda su birikintileri oluştu. Uzun kuyruk oluşan yolda sürücüler ilerlemekte zorluk yaşadı. Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi (TİSKİ), kara yolları ve itfaiye ekipleri de su baskınlarına müdahale ederek, tıkanan mazgalları açtı ve yollarda biriken suyu tahliye etmeye çalıştı. Trafik polis ekipleri de göle dönen yollarda güvenlik önlemi aldı.

Kaynak: DHA

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