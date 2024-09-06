Magandalar Düğünde Havaya Ateş Açtı, Kıskıvrak Yakalandı!

Afyonkarahisar'da yaşanan olayda, sokak düğününde havaya ateş açan 5 kişi jandarmanın başarılı operasyonu sonucu yakalandı. Şüphelilerin kullandığı tabancalar da ele geçirildi.

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Magandalar Düğünde Havaya Ateş Açtı, Kıskıvrak Yakalandı!

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Eylül 2024 ayı içerisinde, merkeze bağlı Susuz, Çayırbağ beldesi ve Köprülü köylerinde düzenlenen düğünlerde silahla havaya ateş açıldığını belirledi. Ardından havaya ateş ederek genel güvenliği kasten tehlikeye sokan 5 şahıs yapılan incelemeler sonrası tespit edildi. Ardından jandarma ekipleri düzenledikleri operasyonlarla şahısları yakalayarak gözaltına aldı. Baskın yapılan adreslerde yapılan aramalarda ise 5 kurusıkı tabanca, şarjör ve 155 adet mermi ele geçirildi. Şahısların jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

Kaynak: İHA

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