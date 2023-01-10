Ege Denizi'nde 5,0 büyüklüğünde deprem!
Son dakika haberi... Ege Denizi'nde 5,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine 15,82 km uzaklıkta gerçekleşti.
AFAD verilerine göre, Ege Denizi'nde saat 10.38'de 5,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 14,95 kilometre olarak ölçüldü.
Öte yandan deprem, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine 15,82 km uzaklıkta gerçekleşti.
KANDİLLİ, DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜNÜ 4,9 OLARAK DUYURDU
Kandilli Rasathanesi ise, depremin merkez üssünü Midilli Adası yakınları olarak açıklarken, büyüklüğünü 4,9 olarak duyurdu.
Kaynak: Gerçek Gündem
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