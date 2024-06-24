MSB'den bedelli askerlik ücreti artışı uyarısı: Son güne dikkat

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), bedelli askerlik hizmeti için geçerli olan bedel ve ek bedel tutarının 1 Temmuz 2024 tarihi itibarıyla memur aylık katsayısına göre güncelleneceği bildirildi.

MSB'den bedelli askerlik ücreti artışı uyarısı: Son güne dikkat

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada, bedelli askerlik hizmetinden mevcut bedel tutarından yararlanmak isteyen yükümlülerin müracaat ve ödeme işlemlerini 28 Haziran'a kadar tamamlamaları gerektiği vurgulandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Bedelli askerlik hizmeti kapsamında geçerli olan bedel ve ek bedel tutarı Askeralma Kanunu gereğince 1 Temmuz itibarıyla memur aylık katsayısına göre güncellenecektir. Mevcut bedel tutarı üzerinden bedelli askerlik hizmetine müracaat etmek isteyen yükümlülerin 28 Haziran'a kadar müracaat ve ödeme işlemlerini tamamlamaları önem arz etmektedir."

GERERÇLİ ÜCRET 182 BİN 608 TL

Geçtiğimiz yılın aralık ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte memur ve memur emeklileri yüzde 49,25 zam almıştı. Bu oranla birlikte bedelli askerlik ücreti de 122 bin 351 liradan 182 bin 608 TL’ye çıkmıştı.

Kaynak: AA

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