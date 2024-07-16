MİT ve Emniyet'ten Ortak Operasyon: Rus PKK'lı Yakalandı

Erzurum'un Aşkale ilçesinde Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından ortak bir operasyon düzenlendi. Operasyonda, terör örgütü PKK/KCK'nın Rusya'daki faaliyetlerinde yer alan Rus uyruklu bir kişi yakalandı.

MİT ve Emniyet'ten Ortak Operasyon: Rus PKK'lı Yakalandı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, ortak bir operasyonla terör örgütü PKK/KCK'nın Rusya'daki faaliyetlerinde yer alan Rus uyruklu bir kişiyi Erzurum'un Aşkale ilçesinde yakaladı.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre; Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerini deşifre edip engellemeye yönelik çalışma başlattı. Düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK/KCK'nın Rusya'daki yapılanmalarında faaliyet yürüttüğünü tespit edilen Rus uyruklu N.O.P'yi Aşkale ilçesinde saklandığı evde yakalandı.

Rus uyruklu N.O.P., Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilerek, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Kaynak: ANKA

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